В Ульяновской области создадут пять новых метеорологических постов

Ульяновск, , 23:07 — REGNUM В 2018 году в Ульяновской области будет создано дополнительно пять новых метеорологических постов. В бюджете на эти цели предусмотрено более 20 млн рублей. Первые три будут запущены в Сенгилее, Димитровграде и Красном Гуляе, ещё два — в Инзе и Барыше, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Метеорологические посты позволят ежедневно мониторить окружающую среду и как следствие — принимать решения, позволяющие улучшать экологическую ситуацию в Ульяновской области. Такая задача поставлена губернатором Сергеем Морозовым.

Стоит отметить, что вопросам экологической безопасности в Ульяновской области уделяется повышенное внимание. Так, регион вошел в число субъектов-лидеров с самой благоприятной экологией. Общественная организация «Зеленый патруль» проанализировала показатели регионов, в основе которого — сводки МЧС и Росгидромета, материалы собственных исследований.

На сегодняшний день в регионе функционирует 12 стационарных постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха: в правобережной части Ульяновска, в Димитровграде и в Новоульяновске.

Мониторинг проводит Ульяновский центр по гидрометеорологии четыре раза в сутки шесть раз в неделю. По данным министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в случае превышения концентраций загрязняющих веществ Гидрометцентр проводит оповещение промышленных предприятий для ограничения их выбросов.

По индексу загрязнения атмосферы за 2016 год Ульяновск относится к городам с низким уровнем загрязнения.