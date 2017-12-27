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Екатеринбург: памятник Жукову и Суворовское училище

Общество

На проспекте Ленина за пределами центра Екатеринбурга зданий XVIII и XIX веков меньше, чем в районе площади 1905 года. В основном там представлены архитектурные ансамбли XX века

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Екатеринбург: памятник Жукову и Суворовское училище
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ленина, 71 и памятник Жукову

Екатеринбург, 27 декабря 2017, 12:41 — REGNUM  В центре Екатеринбурга исторической застройки с каждым годом всё меньше и меньше. На месте старинных построек возникают новые здания, а некоторые из тех, что были построены 70 и более лет назад, разрушаются.

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Ленина, 17. Сверху — герб Советского Союза
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ленина, 17. Сверху — герб Советского Союза

ИА REGNUM завершает фотоэкскурсию по проспекту Ленина — главной улице Екатеринбурга. В сегодняшнем выпуске — архитектурные ансамбли XX века.

Также здесь представлен памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленный в мае 1995 года возле здания штаба Центрального военного округа.

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Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург: блеск и нищета исторического центра города

regnum author Алексей Колчин
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Судьба исторического Екатеринбурга

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