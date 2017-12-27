Екатерина Некрасова, , 02:20 — REGNUM

Центральной темой прошедшей и начала нынешней недели стало соглашение «Роснефти» и «Системы», которое позволит увеличить дивиденды «Башнефти». Результатом договоренности могут стать не только дополнительные средства, направленные на развитие экономики Башкирии, но и укрепление позиций главы региона, отстаивающего интересы республики. Дальнейшее развитие получили темы экологии, ЖКХ, подготовки к Новому году. Для представителей широкой общественности особую значимость составили сообщения о сохранении статуса гор-шиханов Тратау и Юрактау.

«Горобзор» сообщил, что дивиденды «Башнефти» по итогам следующего года могут увеличиться благодаря мировому соглашению «Роснефти» с АФК «Система», по которому последняя выплатит нефтяной компании 100 млрд рублей. По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, власти республики получат на предстоящей неделе дивиденды от «Башнефти» за текущий год — более 6 млрд рублей. Недавно стало известно, что «Роснефть» договорилась с «Системой» о выплате «Башнефти» 100 млрд рублей по мировому соглашению. Ранее нефтяная компания требовала выплаты 136,3 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией от «Башнефти» с 2009 по 2014 годы. «Роснефть» согласилась снизить сумму требований, поскольку получила информацию о возможном банкротстве АФК «Система» в случае взыскания полной суммы. Башкирии принадлежит 25% акций АНК.

Как считает политолог Дмитрий Казанцев, мировое соглашение в том или ином виде однозначно является успехом «Башнефти» и «Роснефти», которые получат значительные средства от АФК «Система».

"Для Башкирии исход затянувшегося судебного дела в первую очередь позитивен тем, что она оказалась не просто на стороне победителя, но и рядом со своим стратегическим партнером, а позицию республиканских властей в качестве соистца ранее поддержало большинство жителей региона. Поэтому вполне вероятно, что результатом «пикировки» топливно-энергетических гигантов станут не только дополнительные средства, направленные на развитие экономики Башкирии, после выплат АКФ «Системы» компаниям «Башнефть» и «Роснефть», но и укрепление аппаратных позиций главы региона, отстаивающего интересы республики», — подчеркнул эксперт.

По сообщениям ряда СМИ, «Роснефть» пошла на снижение суммы требований к АФК «Система» и «Система-Инвест» с 136,3 млрд до 100 млрд рублей, поскольку получила информацию о возможном банкротстве АФК в случае взыскания полной суммы.

Экономика: дешёвый сахар, компенсация катаклизмов, модернизация «Башнефти»

ИА Башинформ рассказало, что башкирские сахарные заводы впервые продали сахар на экспорт, первые 20 тонн продукции отгружено в Казахстан, Таджикистан, Киргизию.

В этом году свекловоды республики получили хороший урожай, такие же результаты в целом по стране. Поэтому может случиться перепроизводство сахара, и как следствие, его удешевление. Уже летом цены упали вдвое — с 42 до 21 рубля за килограмм. Сейчас цена держится на уровне 26 рублей, что практически равно себестоимости. Аналогичная картина сложилась по зерновым — большой урожай привел к падению цен.

Ряд СМИ сообщил, что селу республики возместят более 154 млн рублей, потерянных им из-за природных катаклизмов нынешнего лета. На сайте правительства страны появилось распоряжение, согласно которому аграриям 18 регионов страны выделяются на эти цели 1,4 млрд рублей. Больше башкирских селян получат лишь в Мордовии — сумма их компенсации составляет более 283 млн рублей. Федеральные средства также получат Калининградская область (151 млн рублей), Вологодская область (144 млн рублей) и Ингушетия (136 млн рублей). Бурятия (97,5 млн рублей), Крым (56 млн рублей), Якутия (3,7 млн рублей), Тува (6,5 млн рублей), Чувашия (54,5 млн рублей), Забайкальский (70 млн рублей) и Приморский (54 млн рублей) края, Архангельская (11 млн рублей), Кировская (50 млн рублей), Курская (55 млн рублей), Новгородская (41 млн рублей), Тюменская (7 млн рублей) и Челябинская (27 млн рублей) области. Напомним, в этом году компенсации из федерального бюджета башкирские аграрии уже получали: в августе в республику направили 160 млн рублей компенсации за катаклизмы 2016 года. Поддержка тогда была оказана 13 регионам.

Ряд СМИ сообщил, что «Башнефть» заключила контракты на проекты модернизации установок заводов «Новойл» и «Уфанефтехим» с входящими в «Роснефть» институтами «Ангарскнефтехимпроект» и «Самаранефтехимпроект». Совокупная стоимость контрактов, направленных на обновление установок топливного и товарного производства НПЗ, составит 405,25 млн руб. Проекты реализуются в рамках программы техперевооружения, которую «Роснефть» утвердила для уфимских НПЗ после прошлогодних проверок Ростехнадзора. Ведомство выявило на заводах группы «Башнефть» более 1,8 тыс. нарушений, связанных с эксплуатацией и состоянием установок 1950−1970-х годов выпуска. Стоимость мероприятий по устранению этих нарушений глава Башкирии оценивал в июле этого года в пределах 45 млрд руб. В июле 2016 года в результате взрыва и пожара на установке гидрокрекинга «Уфанефтехима» погибли шесть сотрудников предприятия, еще двое пострадали.

ЖКХ: всё о капремонте и росте тарифов

ИА Башинформ уделило внимание вопросам капремонта. Размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не менялся в Башкирии с 2014 года и каких-либо явных предпосылок для его увеличения в 2018 году сейчас нет, заявил замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики Альфред Зиннатуллин. Плата за капремонт для жильцов домов до шести этажей составляет 5,20 рубля за квадратный метр, 5,80 рубля — для домов свыше шести этажей. За последние четыре года — с начала реализации в Башкирии программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах — отремонтировано 3 тыс. 963 дома на общую сумму 9,133 млрд рублей. Из них в этом году — 1 тыс. 202 дома на сумму свыше 3,1 млрд рублей, констатировал замминистра. В 2018 году в Башкирии планируется отремонтировать 1201 многоквартирный дом на общую сумму 4,4 млрд рублей.

По словам генерального директора регионального оператора РБ Бориса Герасимова, самым востребованным видом ремонта в многоквартирных домах Башкирии является ремонт кровли. Только в этом году такие работы были проведены в 599 домах. В числе самых распространенных видов капремонта руководитель регоператора также назвал замену системы водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения. Собираемость взносов за капремонт в многоквартирных домах прогнозируется к концу текущего года на уровне 92%.

«От 54% в 2014 году до 92% в этом году — это неплохой показатель. Жители реально увидели, что те деньги, которые они платят, расходуются именно на ремонт домов и никуда больше», — полагают жилищники.

За 11 месяцев этого года начислено взносов на сумму 2,67 млрд рублей, поступило — 2,41 млрд рублей. Всего с 2014 года — с начала реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики, начислено 9,16 млрд рублей. На счет регоператора Башкортостана за эти четыре года поступило в общей сложности 7,74 млрд рублей, или 84,5% взносов.

ИА Башинформ также отметило, что со следующего отопительного сезона четыре города Башкирии — Уфа, Благовещенск, Стерлитамак и Нефтекамск, будут производить плату за отопление по факту. Граждане-потребители, начиная с момента отопительного периода, будут оплачивать фактически потребленный ресурс, зафиксированный прибором учета в многоквартирном доме. Эта величина будет распределена месяц в месяц и доведена до потребителя. Гражданин сможет арифметическим путем найти, сколько приходится на его квартиру с учетом ее квадратуры, тем самым проверив, насколько корректно рассчитана данная величина. Там, где приборы учета отсутствуют, оплата будет производиться по нормативам, утвержденным в 2016 году постановлением республиканского правительства. В этом случае величина — совершенно одинаковая, ровная в течение всего отопительного периода. После завершения отопительного сезона платить за отопление уже не понадобится. В строке начисления за эту услугу будет стоять ноль. Жильцы платят уже только за горячую воду или за фактически израсходованный ресурс за определенный месяц.

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов рассказал, как в республике вырастут тарифы ЖКХ. Так, цены на газоснабжение в среднем вырастут на 3,4%, на электроснабжение на 5%, отопление подорожает на 5,2%, водоснабжение на 6%, а водоотведение на целых 14%. Цены озвучили средние, потому что в каждом районе Башкирии они могут быть разными, но отклонение в пределах республики не должно превышать 2,5%. Таким образом, средний показатель тарифов ЖКХ подрастет не более чем на 8,4%. Однако есть исключения — цены могут быть выше, если район участвует в программе развития инвестиционных проектов или концессионных соглашений. Самым дорогим в плане «коммуналки» городом республики стал Октябрьский. Цены на услуги ЖКХ здесь в среднем вырастут на 19%. В Госкомитете Башкирии по тарифам подсчитали, что в среднем за полный набор коммунальных услуг владельцы 60-метровой квартиры из Уфы в июле 2018 года будут платить за «коммуналку» около 5 тысяч. Это на 250 рублей больше, чем сейчас.

Детская тема: стимул рожать, «моя ужасная няня»

Ряд СМИ сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о господдержке многодетных малообеспеченных семей, которые решатся родить третьего или последующего ребенка. Как сообщает пресс-служба главы, с 1 января 2018 года таким семьям будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 8 тыс. 993 руб. до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится три года. Под действие указа попадают семьи, среднедушевой доход в которых не превышает величины прожиточного минимума. Финансирование, которое потребует исполнение указа, равно как и количество семей, на которое он будет распространяться, пока не уточняется.

«Версия» отметила, что прокуратура Башкирии направила в суд материалы проверки школы села Акбердино Иглинского района, где были выявлены нарушения соблюдения законодательства при изучении языков. Учителей школы из села Акбердино Иглинского района могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» по итогам проверки республиканской прокуратурой соблюдения законодательства при изучении языков. Согласно тексту письма прокуратуры Иглинского района педагогический коллектив школы вместе с директором «вопреки волеизъявлению родителей учащихся» «об отсутствии необходимости для введения нового предмета — Башкирского языка как государственного», утвердил учебный план на 2017−2018 год, в который «включено изучение Башкирского языка как государственного». Этим педагогический коллектив нарушил гарантированное Конституцией РФ «право учащихся образовательного учреждения на свободный выбор языка обучения», подчеркивается в письме. На основании выявленных фактов, прокуратура передала материалы в районный отдел Следственного комитета для решения вопроса о привлечении педагогов данной школы к уголовной ответственности.

Ряд СМИ сообщил, что следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту оказания няней ребенка услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Молодая мать обратилась в полицию, рассказала, как ее восьмимесячного ребенка избивала няня, и показала видеозапись с камеры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет истребована у заявительницы и просмотрена видеозапись, а также опрошены участники этих событий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Указывалось также, что няня уже раскаялась.

Дольщики требуют, мэрия не разрешает, власти обещают

«Коммерсантъ Уфа» сообщил, что региональное управление Следственного комитета РФ возбудило на неустановленных должностных лиц мэрии Уфы уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) строительной компании «Завод Промсталь». С заявлением в СКР обратилось руководство компании. ООО «Завод Промсталь» является застройщиком жилого комплекса «Юл ай» в квартале улиц Айской, Брестской, Сун-Ят-Сена и продолжением улицы Бакалинской. ЖК, где планировалось строительство 10 жилых домов площадью 117 тыс. кв. м, стал долгостроем, после того как городские власти неоднократно отказали компании в выдаче разрешения на строительство жилых домов. Дольщики, купившие квартиры в этих домах, проводили акции и митинги в защиту своих прав.

Ряд СМИ сообщил, что группа участников долевого строительства малоэтажного поселка Новобулгаково под Уфой объявила бессрочную голодовку. По словам руководителя инициативной группы Ксении Тарасовой, в акции принимают участие более ста человек. Голодовка проходит в одном из строящихся домов, где установлены генераторы и тепловые пушки. Одной из участниц уже потребовалась медицинская помощь. Участники акции требуют от застройщика — ООО «Стройвертикаль» предоставить документы о ходе строительства, материальном положении компании и план окончания работ. Сдача первой очереди поселка планировалась в 2015 году, второй — в первом квартале 2016 года, третьей — в первом полугодии текущего. Фактически в поселке сдан только один дом, в котором покупатели не могут оформить квартиры из-за начавшейся процедуры банкротства «Стройвертикали». Часть квартир в поселке приобреталась по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Число дольщиков, которые считают себя пострадавшими при строительстве, превышает 500 человек. На покупку квартир они направили более 1 млрд руб. Новобулгаково позиционировался как крупнейший малоэтажный поселок, «голландская деревня» в пригороде Уфы на 1,5 тыс. жителей, строящийся на территории 251 га.

Газета «Республика Башкортостан» отметила, что протесты дольщиков не проходят мимо внимания главы республики. Об этом Рустэм Хамитов заявил, обсуждая с редакторами средств массовой информации Башкирии проблему дольщиков. По его словам, сейчас в зоне риска три тысячи дольщиков. «Люди доведены до отчаяния. Я разбираюсь с каждым случаем, считаю эту тему приоритетной», пояснил он и добавил: проблема будет решена в 2018 году, правда, часть объектов может перейти на 2019−2020 годы. Власти республики будут решать проблему выделением земли или имущественными взносами.

Уфа новогодняя и невыездная

Ряд СМИ сообщил, что в Уфе начали работать первые ледовые городки. Церемония открытия главной городской елки — на площади им. Ленина — состоялась 26 декабря. Поступают сообщения об актах вандализма: неизвестные разрушают ледовые постройки.

В целом в разных районах города будут открыты 17 ледовых городков, определены главные праздничные площадки: В новогоднюю ночь, в 10 вечера, перед Русским драматическим театром начнется эстрадно-развлекательная программа, которая продлится до 3 часов ночи. Праздничный фейерверк будет организован на спонсорские деньги. Ранее уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов на заседании горсовета сообщил, что устраивать салют на бюджетные деньги не целесообразно. Тогда он попросил бизнесменов помочь, и «скинуться» на него. Фейерверк оценили примерно в 600 тысяч рублей.

Возможно, эти ледовые городки посетит часть туристов, которых туроператор «Жемчужная река» не смог вывезти на новогодние праздники из Уфы в КНР и Вьетнам. По сообщению СМИ, авиакомпания «Северный ветер» отменила рейс из Уфы в Нячанг (Вьетнам), зафрахтованный туроператором. Компания предложила туристам на выбор аннулировать тур с полным возвратом денег или перебронировать его на любые даты после 1 января по той же цене. На сайте «Жемчужной реки» сообщается «в связи с высокой загруженностью в период новогодних праздников все рейсы с вылетами с 24 декабря по 1 января (обе даты включительно) в аэропорт назначения Камрань отменены». Между тем, рейс в Нячанг должен был стать заменой отмененного 23 декабря рейса Уфа-Хайнань (КНР). Отмену рейса на китайский Хайнань туроператор 21 декабря объяснил тем, что китайские авиационные власти не подтвердили перевозчику слоты.

Вести из Госсобрания: по слухами авторитетно

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что депутаты Госсобрания Башкирии предложили запретить руководителям муниципальных предприятий иметь счета в зарубежных банках. «Уже определен круг лиц, на который распространяется аналогичные ограничения. Руководителей МУПов и ГУПов в них нет. На наг взгляд это существенное упущение, поскольку данные лица не меньше подвержены коррупционному риску. Они имеют непосредственное отношение к распределению бюджетных средств, управлению государственным и муниципальным имуществом», — заявил спикер Госсобрания Константин Толкачев. Проект с соответствующими изменениями будет внесен региональным парламентом в Госдуму в ближайшее время.

Ряд СМИ порадовал общественность, сообщив, что в минэкологии Башкирии не видят оснований для снятия охранного статуса с памятников природы регионального значения, гор-шиханов Тратау и Юрактау. Депутатам Госсобрания глава министерства природопользования и экологии Башкирии Ильдар Хадыев на вопрос одного из депутатов, насколько обоснованы слухи о возможности начала разработки этих гор Башкирской содовой компанией (входит в группу «Башхим») ответил, что «они были, есть и будут памятниками природы». Заявлялось, что федеральные органы власти не могут повлиять на судьбу шиханов, так как она «находится в руках республики». Правовых механизмов снятия статуса с памятников природы нет.

Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская, выступая перед депутатам Госсобрания подтвердила, что 26−27 сентября в Башкирии было зафиксировано содержание изотопа рутения-106 в атмосфере. Она отметила, что загрязнение было незначительным и не вызовет негативных последствий для здоровья населения.

Криминал: от наркотиков до снега

Ряд СМИ сообщил, что наркобанда из 11 человек в возрасте от 20 до 38 лет предстанет перед судом за сбыт наркотиков. По версии следствия, в 2016—2017 годах ее участники распространяли синтетические наркотики в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае. Для этого наркобароны арендовали четыре квартиры и жилой дом в тех городах, где занимались продажей, приобрели семь электронных весов, более двух тысяч полимерных пакетиков, 20 мобильных телефонов и более 50 сим-карт. Мужчины сами фасовали наркотики и раскладывали их по тайникам. В день они могли разместить от 20 до 130 «закладок». За время своей деятельности они получили более 1,3 миллиона рублей. В ходе личных досмотров обвиняемых, тайников, мест их жительства обнаружено и изъято около 0,6 кг наркотиков двух видов, а также психотропное вещество.

«Коммерсантъ Уфа» сообщил, что Приволжский окружной военный суд вынес приговор пятерым членам башкирской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Альберту Шафиеву, Айдару Айдарбекову, Наилю Миниахметову, Максиму Пуйгину и Радику Имангулову. По информации регионального УФСБ, в 2015 году житель Стерлитамака Альберт Шафиев и житель Салавата Айдар Айдарбеков возглавили созданную ими в Салавате ячейку и вовлекли в ее деятельность еще троих местных жителей. Деятельность организации состояла в привлечении сторонников, изготовлении пропагандистских материалов, сборе средств для финансирования ячейки, основной целью организации было создание «всемирного исламского Халифата», отмечают в УФСБ. Лидеры группировки признаны виновными в организации деятельности террористической организации (ч.1 ст. 205.5 УК РФ) и приговорены к 16 годам колонии строгого режима. Другие члены группы приговорены за участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ) к 11 и 12 годам колонии строгого режима.

По сообщениям ряда СМИ, Ишимбайский городской суд л приговор в отношении 37-летнего мастера ООО «ЖЭУ-4». В феврале этого года мастер ЖЭУ вовремя не организовала очистку от снега и наледи кровли двухэтажного дома на ул. Павлика Морозова. В результате ледяная глыба сорвалась с крыши и рухнула вниз, в это время из подъезда выходил мужчина. «Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе городского суда. — Мастера признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Подсудимая вину признала, суд приговорил ее к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Социум: стареем…

Ряд СМИ сообщил, что в Башкирии на бесплатную медицину выделят 61,3 миллиарда рублей, что на 10 млрд. больше по сравнению 2017 годом. В программу оказания медицинской помощи внесен ряд изменений: установлен срок ожидания медпомощи по профилю «онкология», оказываемой в плановой и экстренной форме. Теперь сроки ожидания не должны превышать 14 календарных дней с момента установления диагноза.

ИА «Башинформ» отметил, что в регионе наметилась «тенденция к увеличению количества людей, которые старше трудоспособного возраста». Согласно официальным цифрам в республике сегодня насчитывается 938 тысяч человек, возраст которых превышает 60 лет. Из них 30% это мужчины, а 70% — женщины. В связи с этим республика предприняла шаги по улучшению медицинских услуг для людей пенсионного возраста. В рамках пилотного проекта в башкирских больницах уже открыты два специальных отделения для пожилых людей.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно составит в будущем году 14 тыс. 247 рублей для трудоспособного населения и 10 тыс. 945 рублей для пенсионеров, сообщает пресс-служба минтруда. Величина устанавливается в полуторакратном размере от прожиточного минимума в регионе. По сравнению с нынешним годом она возрастет на 1,8%. Соответственно, увеличится количество граждан, которые смогут получать бесплатные услуги на дому и в полустационарной форме. В перечень бесплатных также внесена дополнительная услуга — оказание неотложной помощи.

Новости культуры: морозы, которые греют

Ряд СМИ сообщил, что Фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы-2018» получил статус межрегионального. «Крещенские морозы» — первое творческое состязание, открывающее конкурсный сезон года в республике. Молодые музыканты, певцы, эстрадные группы и танцоры выступят в небольшом городе Бирске с 18 по 20 января. Фестиваль пройдет в 24-й раз, но со следующего года он станет межрегиональным и примет участников из Приволжского и Уральского федеральных округов, регионов Российской Федерации. Еще одним нововведением этого года станет проведение семинара по эстрадному вокалу с мастер-классами., который пройдет в день перед открытием фестиваля.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что парк «Россия — моя история» в Уфе попал в Книгу рекордов России. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко передал зам. министра культуры РБ Ранису Алтынбаеву сертификат, подтверждающий рекорд — самую большую площадь мультимедийных экранов — 1 683, 3 кв. м. Исторический парк «Россия — моя история» в уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» открылся в честь Дня России 12 июня. Парк включает около 900 единиц мультимедийной техники на площади 7 тыс. кв.м. Между тем республиканские власти отмечают низкую посещаемость парка, а отдельные посетители удивлены низким профессионализмом и субъективностью некоторых экскурсоводов.