«Все свободны»: «Филькина грамота» публичных слушаний по мусору

Красногорск, , 22:20 — REGNUM Мнение местных жителей по вопросам размещения объектов по обращению с мусорными отходами никак не учитывается. Публичные слушания власти Подмосковья проводят для «галочки», чтобы продавить принятые решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря сообщили жители и муниципальные депутаты Московской области.

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Жительница Ногинска Татьяна Алифанова напомнила, что под будущий мусоросжигательный завод (МСЗ) рядом с полигоном «Тимохово» выделили 6 гектаров земли, которые раньше были охотничьими угодьями. А что касается самих слушаний, то прошли они в режиме «мы ваши пожелания записали, спасибо что пришли».

«Всем спасибо, все свободны», — охарактеризовала процедуру Алифанова.

То, что мнение жителей не было учтено, подтвердила и другая жительница Ногинска, муниципальный депутат Светлана Жилина.

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«Мнение народа на публичных слушаниях никак не учитывается. На полигоне «Тимохово», на котором семейный подряд из отца и сына М. «доуправлялся» до того, что оба сейчас находятся под следствием. Сейчас планируется строительство мусоросжигательного завода. Соответственно жители всех ближайших населенных пунктов выступали и на слушаниях, и на митинге резко против строительства МСЗ. Причем выступали не просто против, а предлагали заменить его мусороперерабатывающим заводом и ввести на территории входящих в Ногинский район поселений раздельный сбор мусора. Но власть нас не слышит. Жители просили провести по этой проблеме круглый стол у главы района. Глава района обещал его организовать, но впоследствии от своих обещаний отказался», — уточнила депутат.

Показательна и разворачивающаяся в Каширском городском округе история вокруг строительства мусороперерабатывающего комплекса (МПК). Местные власти о нём якобы ничего не знают, однако в областных территориальных схемах по обращению с отходами он присутствует. Здесь прослеживается та же схема запутывания местных жителей по разным инстанциям, а когда это не срабатывает, в ход идут правильным образом организованные публичные слушания, утверждает депутат местного совета Любовь Копач.

Ситуация осложняется также тем, что участок под размещение МПК располагается на границе с соседней Тульской областью, и возможные негативные последствия будут распространяться в том числе и на них. Однако жители соседнего региона на происходящее в Московской области повлиять вообще никак не могут.

«Ранее мусорный полигон собирались разместить под Воскресенками на прошедших по этому случаю публичных слушаниях. Возмущение граждан заставило власти свои планы пересмотреть. После этого, по нашему мнению, и возникла идея создать полигон под Малыми Ильинками. Публичных слушаний по проекту МПК у деревни Малые Ильинки не было, все держалось в секрете. О том, что там собираются открыть полигон, мы узнали из интернета, когда увидели распоряжение о строительстве подъездных путей», — подчеркнула Копач.

ИА REGNUM неоднократно сообщало о том, с какими нарушениями в Московской области проводились публичные слушания по объединению в городские округа. Подобные мероприятия, но уже по проблемам размещения объектов по обращению с бытовыми отходами, как можно убедиться, продолжают избранную руководством региона практику давления на местные сообщества.

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Несмотря на неоднократные заявления президента о важности диалога с местными жителями, недвусмысленные утверждения руководителей партии «Единая Россия» о том, что они делают ставку на местное самоуправление и дальнейшее развитие инструментов прямого диалога с гражданами, происходящее в Московской области наглядно показывает, как региональные власти освоили и приспособили себе на пользу такой инструмент диалога с обществом, как публичные слушания.

Какими инструментами, реально гарантирующими гражданам учет их мнения при принятии непосредственно касающихся их жизни решений, будь то градостроительные вопросы, проблемы благоустройства, вопросы размещения мусорных полигонов, можно заменить изживший себя симулякр диалога власти и общества, ИА REGNUM рассказал политтехнолог, сопредседатель федеральной сети Ruscpr.ru Андрей Сидоркин.

«Я бы предложил не общественные слушания, которые иначе нежели «филькиной грамотой» назвать нельзя, а проводить местные референдумы с обязательным участием не менее двух третей зарегистрированных жителей и также признавать решения, если проголосовало не менее двух третей от числа зарегистрированных на данной территории граждан. Любая власть должна принимать решения только при активном участии граждан, и для этого должны быть прописаны совершенно четкие механизмы. Референдумы проводить до тех пор, пока не будет принято какое-либо однозначное решение, что в том числе подстегнет власть работать с населением. Нам не хватает четких, понятных, прописанных досконально норм, любая власть проводит какие угодно решения», — заявил политтехнолог.