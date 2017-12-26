В Москве студентов оставили без стипендий к Новому году: не платят 4 месяца

Москва, , 21:40 — REGNUM Студенты из столичного «Технологического колледжа №21» остались без выплаты стипендии за четыре учебных месяца, заявили корреспонденту ИА REGNUM учащиеся первого курса. Так, банковские карты для начисления стипендии должны были выдать в начале учебного года, однако дату всё время переносили на неопределённый срок. По словам бухгалтера колледжа, проблемы с выплатами возникли из-за задержек в «Сбербанке», однако студенты утверждают, что подобная ситуация повторяется второй год подряд.

«Карточки должны выдаваться в сентябре для начислений стипендии. Нам ничего не выдали, потом сказали, что в октябре и также не выдали. Затем назначили дату 25 декабря, но сказали, что вас нет в списках и карточек нет, потом поступила информация, что карточки получим в феврале и то не точно. У нас куратор есть, но он тоже ничего не знает. Говоря, проблемы в банке, карточки потеряли», — жалуются студенты.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявила главный бухгалтер колледжа Маргарита Краснова, задержка обусловлена, что «Сбербанк» до сих не открыл лицевые счета на студентов. При этом, согласно постановлению правительства России, сотрудники бюджетных организаций, а также студенты обязаны получать выплаты только на карту Сбербанка «Мир».

Отметим, что 1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. С 1 июля 2017 года карты «Мир» начали выдавать всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года.

«Приказы по начислению детям стипендии за четыре месяца пришли, но «Сбербанк» не открывал карты Maestro и Visa, так как всех бюджетников переводят на карты «Мир». В связи с тем, что этот процесс «Сбербанк» регламентирует сам, у него есть графики, то в декабре выдали сотрудникам карты и сейчас выдают детям. Как только «Сбербанк» даст нам лицевые счета детей, мы сразу перечислим все деньги. В пятницу, 22 декабря, мы получили первый список, но там детей мало. Мы будет ждать от «Сбербанка» вторую выгрузку, у них такой регламент, как только они карту вручают человеку, сразу дают нам список», — утверждает главный бухгалтер.

По её словам, произвести оплату на личные карты студентам нельзя, так как бухгалтерская программа «заточена» только под «Сбербанк». Наличные средства также не могут поступить к оплате в связи с отсутствием чековых книжек. Все выплаты должны производиться исключительно по безналичному расчёту.

Тем не менее в колледже признают, что задержка с оформлением карт может быть связана и с несвоевременным обращением в банк по недосмотру куратора.

«Наш куратор то болела, потом в отпуск ушла, пришла из отпуска, поработала неделю и опять ушла на больничный лист. Наша недоработка, что классный руководитель не донёс достоверную информацию до родителей. Сейчас этот вопрос ставится у директора на совещании», — подчеркнула бухгалтер.

Добавим, по словам второкурсников, в 2016 году уже была подобная ситуация, когда положенную выплату произвели лишь в марте 2017 года. Тогда никаких переводов на карты «Мир» в колледже производить не должны были.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стипендии российских студентов были проиндексированы на 5,9% с 1 сентября 2017 года. На сегодняшний день средний размер государственной стипендии в вузах составляет около 1,5 тыс. рублей, социальной стипендии — 2,2 тыс. рублей. Средние стипендии в колледжах составляют порядка 540 и 800 рублей соответственно.

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