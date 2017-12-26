Владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов

Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Жительница американского штата Калифорния подала иск против корпорации Apple на беспрецедентную сумму почти в триллион долларов после официального признания компании в умышленном замедлении скорости работы старых смартфонов iPhone, сообщает портал Patently Apple.

Как сообщается, посоветовавшись с юристами Виолетта Майлян решила взыскать с Apple 999 999 999 000 долларов.

Отметим, что это уже не первый иск, поданный против Apple в связи с замедлением работы смартфонов. Однако требования других истцов являются сравнительно более скромными.

Так, жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви требует от корпорации компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

Во всех случаях истцы обвиняют производителя электроники в мошенничестве путём введения потребителя в заблуждение, а также в несправедливой конкуренции.

Напомним, ранее в декабре компания Apple признала, что производительность некоторых моделей iPhone специально занижается для поддержки работы смартфонов по мере снижения мощность литий-ионных аккумуляторов.

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