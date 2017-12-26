Оренбург: как видеоролик погубил карьеру детского врача

Оренбург, , 20:34 — REGNUM В Оренбурге детский врач одной из больниц потерял работу из-за видеоролика, размещённого в социальной сети. Его уволили за разглашение тайны пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде.

Видеоролик был размещён в социальной сети «ВКонтакте». На записи оказался запечатлён ребёнок-пациент. Свою проверку по этому факту провела прокуратура. А затем последовало решение руководства больницы — уволить врача.

Сам медик с этим решением не согласился и обратился в суд. Он настаивал на том, что ролик был создан в обучающих целях и на странице размещён временно, при этом врачебная тайна не раскрывалась.

Однако районный суд посчитал иначе. И так как порядок увольнения не был нарушен, то заявителю отказали в удовлетворении его требований.

Впрочем, шанс вернуться на работу у медика есть. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Отметим, подобные случаи в России ранее уже были. Добавим, в числе оснований для расторжение трудового договора по инициативе работодателя статья 81 Трудового кодекса РФ предусматривает и однократное грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей, которое выразилось в разглашении охраняемой законом тайны. Как правило, уволенным по такой статье оспорить решение работодателя не удаётся.