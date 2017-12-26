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Путин распорядился повысить зарплаты российским судьям

Общество

С 1 января 2018 года оклады судей увеличатся на 4%

Путин распорядился повысить зарплаты российским судьям
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 26 декабря 2017, 20:09 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских судей, сообщает 26 декабря официальный портал правовой информации.

Согласно президентского указа, на 4% будут повышены оклады «судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ».

Уточняется, что оклады российских судей будут повышены с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 января 2018 года размеров денежного довольствия российским военнослужащим.

Стоит отметить, что данные социологических опросов свидетельствуют о том, что до 88% граждан России одобряют деятельность Вооруженных сил РФ.

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