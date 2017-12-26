С вербовкой российской молодежи в соцсетях будет бороться Совет при ФСБ

Москва, , 19:24 — REGNUM Общественный совет при ФСБ России в 2018 году обратит особое внимание на схемы вовлечения молодежи в экстремистские структуры и незаконные вооруженные формирования через социальные сети, сообщает 26 декабря Центр общественных связей ФСБ РФ.

Пресечение такой вербовки молодых людей будет одним из приоритетных направлений деятельности спецслужб и правоохранительных органов России.

«В 2018 году Общественный совет планирует уделить особое внимание совместной работе институтов гражданского общества и государственных структур по выработке мер, направленных на противодействие вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей», — указано в сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того, Совет намерен добиваться укрепления в обществе престижа ФСБ России и заниматься патриотическим воспитанием российской молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Президент России Владимир Путин подписал указ, возлагающий на ФСБ функции защиты информационных систем России от кибератак.

Согласно указа президента России, ФСБ наделяется полномочиями федерального органа исполнительной власти в вопросах защиты информационной системы РФ от компьютерных нападений.

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