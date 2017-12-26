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Семьям погибших у метро «Славянский бульвар» выплатят по миллиону рублей

Общество

Пострадавшие в результате ДТП получат от 100 до 500 тысяч рублей

Семьям погибших у метро «Славянский бульвар» выплатят по миллиону рублей
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Свечи

Москва, 26 декабря 2017, 18:43 — REGNUM  Власти Москвы выплатят семьям погибших в результате ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» по одному миллиону рублей в качестве единовременной материальной помощи. Соответствующее распоряжение 26 декабря подписал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пострадавшим в результате ДТП будут выплачены компенсации в размере 500 тысяч рублей. Компенсации в размере 100 тысяч рублей получат пострадавшие, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Кроме этого, столичные власти возьмут на себя расходы, связанные с похоронами погибших.

Детям, потерявшим родителя в результате ДТП, будут назначены ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с городским законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился также выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших, соразмерные тем, которые будут выданы в Москве.

Напомним, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве автобус съехал в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, ещё девять человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»

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