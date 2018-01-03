Среда, 3 Января 2018 года
20:59:35 МСК

Московское метро. «Я живу в России»

Общество

ИА REGNUM ежедневно публикует цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны

Московское метро. «Я живу в России»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московское метро

Москва, 3 января 2018, 15:00 — REGNUM  Старые станции Московского метрополитена Площадь революции, Маяковская снискали у москвичей и гостей столицы особую любовь. Но метрополитен не стоит на месте, в буквальном и переносном смысле развивается и расширяется.

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUM и Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны.

Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно с ИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью.

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайте iliveinrussia.ru.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Я живу в России»

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить