Строители метро: «Я живу в России»

Москва, , 15:00 — REGNUM Строить метро всегда сложно. Это синергия многих отраслей, многих профессий, это кропотливый, тяжелый труд и большая ответственность. Мы — метростроевцы. Это звание ко многому обязывает, мы горды, что нас так называют.

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUMи Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны.

Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно сИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью.

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайтеiliveinrussia.ru.