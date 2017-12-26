Крепостную стену Смоленска сдадут РВИО

Смоленск, , 16:33 — REGNUM Объекты крепостной стены в Смоленске планируется передать в ведение отделения Российского военно-исторического общества — полностью в 2018 году. Сообщение об этом распространила 25 декабря пресс-службы РВИО.

Судьба стены обсуждалась на совещании в Росимуществе, по итогам которого было принято решение: закрепить объекты Смоленской крепости на праве оперативного управления за ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» — «для реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия».

При этом следующим этапом должна стать передача крепостной стены в ведение регионального отделения Российского военно-исторического общества. Под эгидой РВИО и планируется провести реставрацию памятника и «приспособление к использованию». Также общество займется и сохранением Королевского бастиона — уникальной земляной крепости, построенной в начале XVII века в проломе крепостной стены.

Смоленская крепостная стена является объектом культурного наследия федерального значения и главной достопримечательностью города.

Построена стена была в 1595—1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова, как оборонное сооружение. Всего стена составляла около 6,5 километра. До наших же дней сохранился лишь небольшой фрагмент памятника.

О том, что крепостная стена давно требует масштабной реставрации, в последние годы говорили и представители областной власти, и краеведы, и защитники культурного наследия. При этом определенные работы на объектах велись — например, к 1150-летию Смоленска, которое отмечали в 2013 году, на эти цели было выделено около миллиарда рублей. Но средств оказалось недостаточно.

В 2016 году общественники и СМИ сообщали о плачевном состоянии памятника, а губернатор Алексей Островский потребовал от местных властей хотя бы убрать там мусор, признав, что «смоленская крепостная стена и прилегающая к ней территория находятся в безобразном состоянии». В августе этого года уже областные власти направили в министерство культуры РФ заявку на выделение финансовой помощи для реставрации участков крепостной стены.

В ноябре обнаружилось, что вход на восточную часть стены замурован — кладкой из белого кирпича. После скандала кладку закрасили — видимо, из расчета, что теперь ее не заметят. Губернатор Алексей Островский назвал такое отношение к памятнику варварским и потребовал направить руководству Росимущества уведомление о нарушении территориальным управлением законодательства.

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Собственно, о возможности передачи Смоленской крепостной стены в ведение Российского военно-исторического общества (его председателем является Владимир Мединский, министр культуры РФ) говорилось с конца прошлого года, а в начале 2017-го — их уже подтвердил губернатор.

«Мы достигли договоренности с министром культуры по крепостной стене. Постепенно будем передавать башни стены в пользование Российского военно-исторического общества с условием, что за счет средств РВИО каждый год будет реставрироваться по одной башне», — заявлял в апреле губернатор Островский.

Сотрудники музея в Громовой башне выступили против, и даже написали письмо в обладминистрацию. Однако башня в итоге была передана башня Громовая — в самом обществе заявляют, что в ней «обновлена музейная экспозиция, что стало первым шагом по сохранению и постепенному вводу в использование всех башен и участков прясел главной достопримечательности Смоленского региона».

Между тем, Российское военно-историческое общество, которое было основано в 2012 году указом президента Владимира Путина, и целью работы которого называется «изучение и популяризация военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия», в последнее время оказалось в центре целого ряда скандалов. Так, в сентябре в Москве РВИО открыло памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову. При этом на монументе автор изобразил схему немецкой штурмовой винтовки StG 44. Установку еще одного памятника РВИО лоббировало в Севастополе — речь идет о памятнике Примирения, изображающем фигуры красногвардеца и белогвардейца.

Но самый большой резонанс получила история с установкой мемориальной доски пособнику Гитлера Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, которую через несколько месяцев, после многочисленных протестов общественных активистов, блокадников, жителей Петербурга и других регионов, политиков, историков и журналистов тайно демонтировали и увезли в Ратную палату в Царском Селе.

При этом глава РВИО и министр культуры Мединский заявил: «Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, — безусловно, герой Первой мировой войны».

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