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Более 60 авиарейсов задерживается в аэропортах Москвы

Общество

В столице объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада и порывистого ветра

Москва, 26 декабря 2017, 16:30 — REGNUM  Более 60 авиарейсов отменено или задерживается 26 декабря в аэропортах Москвы, следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 16:30 в аэропорту «Домодедово» отменено пять рейсов, 26 рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается 21 рейс, во «Внуково» — 10 рейсов.

Все авиарейсы из аэропорта «Жуковский» на данный следуют по расписанию.

Напомним, ранее сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Синоптики прогнозировали в течение дня снегопад с налипанием мокрого снега, гололёд и ветер порывами до 12−17 метров в секунду.

Сообщалось также, что за последние сутки в столице выпало до трех миллиметров осадков, что составляет более 5% от общей месячной нормы декабря.

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