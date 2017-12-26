«Автотеррорист» из Челябинска объяснил, зачем вышел с канистрой к гордуме

Челябинск, , 16:29 — REGNUM В Челябинске гражданин, протестовавший 25 декабря возле здания городской думы с канистрой бензина, может рассчитывать на помощь чиновников. Уже четыре года фактически идёт война между ним и одним из садоводческих товариществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской думе.

Напомним, Иван Д. днём 25 декабря забаррикадировался в своём автомобиле возле здания гордумы. Он требовал остановить творившийся, по его словам, против него беспредел. К нему вышел председатель думы Станислав Мошаров, которому удалось утихомирить гражданина.

А сегодня, 26 декабря, пенсионер явился на приём к Мошарову. Кроме него в кабинете также были начальник УВД Челябинска Сергей Миронов, а также юристы думы и УВД. Выяснилось. что садоводческое товарищество находится в Ленинском районе Челябинска. По словам Ивана Д., председатель сада незаконно приписал ему участок общественной земли и на него начисляет дополнительные членские взносы.

«На основании лжи и клеветы председателя, суды приняли решение в его пользу. Теперь по исполнительным листам с меня снимают почти всю пенсию, которая у меня и так небольшая», — заявил Иван Д.

Сейчас участок гражданина отключён от электричества, а сам он исключён из рядов садоводов. Иван Д. неоднократно просил помощи в правоохранительных органах. Но это не помогло. Человек, по сути, оказался загнан в угол, доведён до отчаяния.

«Я устроил это из-за несправедливости!» — пояснил Иван Д. причины своего протеста возле здания гордумы.

Мошаров и Миронов пообещали гражданину разобраться в ситуации. Городской комитет соцзащиты рассмотрит возможность оказать ему материальную помощь. Также Мошаров намерен попросить службу судебных приставов до окончания разбирательства приостановить снятие денег с пенсии Ивана Д.

Юристам, в свою очередь, поручено систематизировать документы переписки, а после новогодних каникул власти направят запрос в Росреестр и будут добиваться независимой экспертизы участка Д. Кроме того, Мошаров собирается услышать и вторую сторону — встретиться с председателем сада.

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