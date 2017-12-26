IPhone 8 Plus упал в цене

Москва, , 16:21 — REGNUM Флагманские смартфоны в линейке iPhone 8 резко упали в цене в России, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Маркет».

С начала продажи iPhone 8 Plus в сентябре, когда цена на смартфон составляла 65 тысяч рублей, он подешевел более чем на 10 тысяч рублей.

Сегодня магазины предлагают приобрести смартфон с 64 гигабайтами памяти за 52−53 тысячи рублей.

Модель iPhone 8 Plus с 256 гигабайтами памяти обойдется покупателю уже не в 77 тысяч, а в 62−63 тысячи рублей.

Впрочем, и цены конкурентов снизились на сопоставимую величину. Так, предлагавшийся на старте продаж Samsung Galaxy S8+ за 60 тысяч рублей, можно приобрести за 40 тысяч.

Ранее в Москве неизвестные угрожая пистолетом, заставили потерпевшего взять деньги в ломбарде под залог дорогого авто, а на часть взятых денег купить iPhone.

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