Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:01:40 МСК

Автор диеты «5:2» не смогла соблюдать ее и придумала новую

Общество

В разгрузочные дни Жаклин Уайтхарт не хватало энергии

Лондон, 26 декабря 2017, 15:59 — REGNUM  После того, как жительница Великобритании, автор диеты «5:2» Жаклин Уайтхарт не смогла соблюдать рацион, она придумала новую диету, сообщает Daily Mail.

«Мне сложно следовать диете с моим образом жизни. В разгрузочные дни мне не хватает энергии, и я очень сильно хочу есть. Поэтому моя новая программа куда более реалистичная», — объяснила она свое решение.

Для использования диеты «5:2» предлагалось через каждые пять дней на два дня ограничивать себя в еде, чтобы суммарный объем калорий не превышал 500 в сутки для женщин и 600 — для мужчин.

Предложенная рекомендация не предлагала голодать, а всего лишь употреблять «правильную еду», которая бы обеспечивала необходимое насыщение. Кроме того, каждые четыре дня список предлагалось менять.

Уайтхарт стала автором книг-бестселлеров про диету «5:2», в них она публиковала рецепты блюд и свои рекомендации.

Отказаться от собственной разработки писательницу вынудил метаболизм.

«Тело не успевает привыкнуть к новой еде, поэтому метаболизм идет быстрее, и жир сжигается эффективнее», — сообщила она.

В соответствии с новой диетой, соблюдать режим питания потребуется в течение 28 дней, в то время как в диете «5:2» ограничивать себя приходилось несколько месяцев.

Читайте также: Ученые выяснили, как жирная пища влияет на организм

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда здорового образа жизни

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить