Автор диеты «5:2» не смогла соблюдать ее и придумала новую

Лондон, , 15:59 — REGNUM После того, как жительница Великобритании, автор диеты «5:2» Жаклин Уайтхарт не смогла соблюдать рацион, она придумала новую диету, сообщает Daily Mail.

«Мне сложно следовать диете с моим образом жизни. В разгрузочные дни мне не хватает энергии, и я очень сильно хочу есть. Поэтому моя новая программа куда более реалистичная», — объяснила она свое решение.

Для использования диеты «5:2» предлагалось через каждые пять дней на два дня ограничивать себя в еде, чтобы суммарный объем калорий не превышал 500 в сутки для женщин и 600 — для мужчин.

Предложенная рекомендация не предлагала голодать, а всего лишь употреблять «правильную еду», которая бы обеспечивала необходимое насыщение. Кроме того, каждые четыре дня список предлагалось менять.

Уайтхарт стала автором книг-бестселлеров про диету «5:2», в них она публиковала рецепты блюд и свои рекомендации.

Отказаться от собственной разработки писательницу вынудил метаболизм.

«Тело не успевает привыкнуть к новой еде, поэтому метаболизм идет быстрее, и жир сжигается эффективнее», — сообщила она.

В соответствии с новой диетой, соблюдать режим питания потребуется в течение 28 дней, в то время как в диете «5:2» ограничивать себя приходилось несколько месяцев.

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