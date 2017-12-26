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Путина спросили об оппозиции во время ёлки в Кремле

Общество

Не все оппозиционеры одинаковы, следовало из ответа президента

Москва, 26 декабря 2017, 15:41 — REGNUM  Гости президентской ёлки в Кремле задали президенту РФ Владимиру Путину серьезные вопросы. Об этом 26 декабря сообщает «Лайф».

Так, один из участников новогоднего праздника попросил главу государства рассказать об отношении к оппозиции. Путин ответил, что к оппозиции относится положительно, но лишь в том случае, если она здравая.

Другого гостя кремлевской ёлки интересовало, сложно ли управлять такой страной, как Россия.

«Такой страной, как наша, где живут такие ребятишки, как вы, несложно», — сказал Путин.

Еще один ребенок попросил президента назвать любимый город. Путин ответил, что таким для него является родной город, то есть Санкт-Петербург (ранее — Ленинград).

Задали президенту вопрос и том, как именно он отметил свой юбилей. В день рождения Путина окружали коллеги и друзья, следовало из его ответа.

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