Ярославская градозащитница считает провалом года снос исторического здания

Ярославль, , 15:31 — REGNUM Архитектор и градозащитница Ольга Мазанова считает провалом года снос исторического здания в центре Ярославля по адресу Собинова, 10. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

«Провалом года я считаю снос ярославского здания. Да, оно не было объектом культурного наследия, но ему больше 100 лет. Это здание являлось историческим и трогать его без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия собственник не имел права. Но он снес, поскольку ему передали пожелание мэра: «У нас центр благоустраивается, а тут такое старье. Закрой сеткой или снеси». Я задавала потом вопрос мэру Слепцову, почему он велел снести здание, и он ответил: «Оно создавало угрозу людям, которые ходят рядом с ним или могут забраться вовнутрь». Такое впечатление, что нашему мэру закон не писан. И ведь люди смотрят на него и начинают себя вести с историческими зданиями так же», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Успехом года Ольга Мазанова считает то, что активистам удалось отстоять чугунные решетки в центре города. Но успех, по мнению градозащитницы, неполный, так как новые решетки с гербом все-таки появились на большинстве улиц исторического центра.

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