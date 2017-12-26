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Ярославская градозащитница считает провалом года снос исторического здания

Общество

Она считает, что городские власти потворствуют этому

Ярославская градозащитница считает провалом года снос исторического здания
Ольга Мазанова

Ярославль, 26 декабря 2017, 15:31 — REGNUM  Архитектор и градозащитница Ольга Мазанова считает провалом года снос исторического здания в центре Ярославля по адресу Собинова, 10. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

«Провалом года я считаю снос ярославского здания. Да, оно не было объектом культурного наследия, но ему больше 100 лет. Это здание являлось историческим и трогать его без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия собственник не имел права. Но он снес, поскольку ему передали пожелание мэра: «У нас центр благоустраивается, а тут такое старье. Закрой сеткой или снеси». Я задавала потом вопрос мэру Слепцову, почему он велел снести здание, и он ответил: «Оно создавало угрозу людям, которые ходят рядом с ним или могут забраться вовнутрь». Такое впечатление, что нашему мэру закон не писан. И ведь люди смотрят на него и начинают себя вести с историческими зданиями так же», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Успехом года Ольга Мазанова считает то, что активистам удалось отстоять чугунные решетки в центре города. Но успех, по мнению градозащитницы, неполный, так как новые решетки с гербом все-таки появились на большинстве улиц исторического центра.

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