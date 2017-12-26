Роструд заканчивает работу над российским аналогом LinkedIn

Москва, , 15:21 — REGNUM Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) работает над созданием российской социальной сети для деловых контактов. Сервис, являющийся отечественным аналогом заблокированной ранее соцсети LinkedIn, будет обладать оптимальным для российских условий функционалом.

Руководитель ведомства Михаил Иванков заявил, что новая соцсеть начнет работать в феврале 2018 года.

«Это будет аналог LinkedIn — международной крупной сети, но с более расширенным функционалом», — передает слова Иванкова РИА «Новости».

Глава Роструда уточнил, что у каждого из работодателей, зарегистрированных в сервисе, будет отдельная страница — это позволит пользователям формировать максимально объективные мнения о компаниях, предлагающих работу.

Напомним, LinkedIn была внесена в реестр запрещенной информации после того, как соцсеть не выполнила закон о хранении персональных данных граждан РФ. В ноябре 2016 года сеть была заблокирована на территории России.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Роструд может создать собственный аналог соцсети, расширив функционал уже работающего сервиса «Работа в России».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря органы власти в Белгороде разработали и запустили портал «Заяви о себе», на котором в открытом доступе будут размещать вакансии государственной гражданской, муниципальной службы и подведомственных учреждений.

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