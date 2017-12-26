В Гродно водители вместо бензина заправились дизельным топливом

Гродно, Белоруссия, , 15:04 — REGNUM «Белоруснефть» готовит официальный порядок компенсации ущерба автомобилистам, которые залили вместо АИ-95 дизтопливо из-за ошибки на одной из заправок компании в Гродно, сообщает 26 декабря Sputnik.

Инцидент произошел 23 декабря на одной из заправок Гродно, где по ошибке работников автозаправки на протяжении нескольких часов водители заливали в баки своих автомобилей дизельное топливо вместо АИ-95.

Автомобили, проехав несколько метров, глохли. В «Белоруснефть» предложили автомобилистам обратиться на одну СТО и прочистить топливную систему за свой счет, а затем обратиться в компанию с чеками за компенсацией.

Многих водителей такой порядок возмещения ущерба не устроил.

По словам одного из руководителей минской СТО, обычная прочистка двигателя и топливной системы автомобиля в случае его заправки бензином может обойтись автовладельцу от 88 до 610 белорусских рублей (2563−23 596 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в пресс-службе Роскачества сообщили, что в 2018 году совместно с Росстандартом будет проведена проверка качества топлива на российских автозаправках.

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