Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:00:28 МСК

В Гродно водители вместо бензина заправились дизельным топливом

Общество

Порядок выплаты компенсации пострадавшим уточняется

Гродно, Белоруссия, 26 декабря 2017, 15:04 — REGNUM  «Белоруснефть» готовит официальный порядок компенсации ущерба автомобилистам, которые залили вместо АИ-95 дизтопливо из-за ошибки на одной из заправок компании в Гродно, сообщает 26 декабря Sputnik.

Инцидент произошел 23 декабря на одной из заправок Гродно, где по ошибке работников автозаправки на протяжении нескольких часов водители заливали в баки своих автомобилей дизельное топливо вместо АИ-95.

Автомобили, проехав несколько метров, глохли. В «Белоруснефть» предложили автомобилистам обратиться на одну СТО и прочистить топливную систему за свой счет, а затем обратиться в компанию с чеками за компенсацией.

Многих водителей такой порядок возмещения ущерба не устроил.

По словам одного из руководителей минской СТО, обычная прочистка двигателя и топливной системы автомобиля в случае его заправки бензином может обойтись автовладельцу от 88 до 610 белорусских рублей (2563−23 596 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в пресс-службе Роскачества сообщили, что в 2018 году совместно с Росстандартом будет проведена проверка качества топлива на российских автозаправках.

Читайте также: Проверки качества бензина в России пройдут в 2018 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и защита прав потребителей

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить