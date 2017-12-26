Соглашение между РФ и Абхазией о лечении по ОМС внесено в Госдуму

Москва, , 14:51 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму соглашение между РФ и Абхазией о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики, в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Согласно документу, правительство Краснодарского края будет выполнять в рамках соглашения функции по организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях РФ в системе ОМС РФ гражданам страны, постоянно проживающим на территории Абхазии. Краснодарский край получит дополнительные средства на реализацию норм соглашения.

При этом прописаны, что Абхазия создает необходимые условия для осуществления медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе ОМС Российской Федерации и получения ими медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.

По информации министерства здравоохранения Абхазия, по данным проведенной в 2011 году переписи населения, количество граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике, составляло 189 тыс. 515 человек.