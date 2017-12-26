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Движение автомобилей в Москве серьёзно затруднено

Общество

Власти столицы советуют горожанам пересесть на общественный транспорт

Москва, 26 декабря 2017, 14:47 — REGNUM  Движение транспорта в Москве сильно затруднено из-за непогоды и общероссийской новогодней ёлки. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в связи с проведением общероссийской новогодней ёлки перекрыты улицы Варварка и Москворецкая, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский спуск.

В столице проходит большое количество детских праздников и новогодних мероприятий. Сотрудники ГИБДД пропускают автобусы с детьми.

Также в предновогоднюю неделю москвичи чаще выезжают поездки на автомобилях за новогодними покупками.

Кроме праздничных мероприятий осложнил ситуацию на дорогах и снегопад с гололедицей.

Власти Москвы советуют горожанам пересесть на общественный транспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки 25 декабря выпало более 5% от общей месячной нормы снега. 26 декабря в столице также ожидается снегопад с возможным налипанием мокрого снега.

В уборке города от снега задействовано более 9000 единиц спецтехники и почти 45 тысяч рабочих.

Напомним, жители Москвы по всем вопросам, связанным с уборкой снега, могут обратиться в единую справочную службу столичного правительства по телефону: 8 (495) 777-77-77.Кроме тоге, есть ещё один простой способ отправить жалобу — через портал «Наш город».Читайте также: В Москве до 80 тыс. человек направят на уборку снега в Новый год

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