Госдума дополнительно обсудит с Совфедом разногласия в вопросе притравки

Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума воспользуется возможностью обсудит разногласия по закону о запрете контактной притравки в рамках согласительной комиссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации — у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций. У нас есть возможность обсудить разногласия в рамках согласительной комиссии. Мы воспользуемся этой возможностью, а затем — вынесем это на обсуждение Государственной думы», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что парламентарии последовательно работают «над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодерства и воспитания гуманного отношения к животным».

«У нас в этом вопросе есть поддержка президента. Позиция, которую мы проводим — последовательна. Мы активно ее обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами», — заявил Володин, отметив, «что ситуация, при которой поощряется живодерство, — для нас неприемлема».

Совфед принял решение об отклонении закона с созданием согласительной комиссии. Закон запрещает контактные способы тренировки (дрессировки) животных — предполагается, что между животными во время дрессировки должна быть разделяющая конструкция.

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