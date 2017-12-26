Житель США был задержан за неправильное использование службы 911

Таллахасси, США, , 14:26 — REGNUM Злоупотребление доверием операторов службы спасения 911 привело к тому, что жителя США задержала полиция города Стюарт (штат Флорида), сообщает издание TCPalm со ссылкой на источник в местной полиции.

Выяснилось, что мужчину не устроил размер моллюсков в ресторане морепродуктов, поэтому он решил обратиться в службу 911.

«Он пожаловался, что моллюски, которые ему подали, были такими маленькими, что он не хотел платить за них», — сообщил сержант полиции Брайан Боссио.

Выяснилось, что получив отказ в 911 в первый раз, мужчина позвонил повторно. Однако, вместо помощи правоохранительных органов, он был задержан и обвинен в неправильном использовании телефона службы спасения.

Сотрудник ресторана пояснил, что 51-летний клиент подтвердил заказ блюда из морепродуктов, несмотря на то, что сотрудник предупреждал о его размере моллюсков. Когда тот обратился с жалобой к руководству ресторана, ему на дом был доставлен еще один заказ моллюсков.

Рассмотрение дела о неправильном использовании номера 911 запланировано на 11 января.

Ранее во время перестрелке в ресторане Южной Каролины был убит человек. Заложников удалось освободить, а налетчик попал в больницу, где скончался от полученных ранений.

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