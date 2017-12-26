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Матвиенко раскритиковала Минприроды за «запущенность» мусорной реформы

Общество

Совфед одобрил закон о полномочиях регионов в сфере утилизации мусора

Матвиенко раскритиковала Минприроды за «запущенность» мусорной реформы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Москва, 26 декабря 2017, 13:04 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на «запущенность» реформы в сфере утилизации мусора, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Совфед одобрил закон, который закрепляет раздельный сбор мусора на территории РФ, инициатива также содержит меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов. Кроме того, прописывается обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов, повышается роль регионов и муниципалитетов при формировании этих схем. Поправки дают регионам широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.

Матвиенко обратила внимание на большое количество принятых законов в сфере хранения, сбора, переработки мусора.

«Реформа запущена, она со знаком минус, именно запущена», — говорит спикер Совфеда.

По ее мнению, пришло время «реально заниматься конкретной работой, задача не только формировать акты, но и работать с регионами».

"Не забывайте, что вы — министерство всея России, и хочется увидеть результаты запущенной реформы», — обратилась Матвиенко к присутствующему представителю министерства.

Спикер Совфеда призвала профильный комитет «постоянно держать вопрос в поле зрения, смотреть, как идет процесс (создания полигонов) в регионах».

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора

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