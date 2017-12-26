Совфед одобрил закон о ежемесячных пособиях на первенца

Москва, , 10:34 — REGNUM Закон о ежемесячной выплате на первенца одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Право на получение выплаты на первого ребенка и на второго ребенка приобретут граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, а также, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Выплата на первого или второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Куда обращаться за выплатой

Заявление о назначении выплаты подается гражданином в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): на первого ребенка — по месту жительства в орган социальной защиты населения, на второго ребенка — в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

В состав семьи, при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети, за исключением лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.

Размер выплаты

Средний размер выплаты на первого ребенка и на второго ребенка составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля.

Ожидаемое ежегодное количество потенциальных получателей выплаты на первого ребенка может составить около 339 тыс. человек, выплаты на второго ребенка — около 390 тыс. человек, отметил глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

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