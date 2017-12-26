Омский боец: Фильм «Ирония судьбы» «спаивает» людей

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Омск, , 08:10 — REGNUM Любимый многими россиянами фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» способствует «алкоголизации населения» в новогоднюю ночь. Такое мнение высказал именитый омский боец смешанного стиля Александр Шлеменко. По его словам, это не единственная советская картина, которая пропагандирует пьянство в новогодние праздники.

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"Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу. И таких картин с тонким подтекстом на самом деле много», — отметил спортсмен.

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Между тем, по словам Шлеменко, повода думать, что употребление спиртного под Новый год — это якобы устоявшаяся российская традиция, нет.

«Радует одно: большинство семей сейчас все-таки пришли к тому, чтобы встречать Новый год трезво», — цитирует издание «СуперОмск» слова спортсмена.

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Напомним сюжет ставшей традиционной в новогоднюю ночь картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Главный герой фильма — 36-летний врач вместе с друзьями выпивает в бане, а потом по ошибке улетает в Ленинград, где встречает свою настоящую любовь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» воспитывает в человеке культ пьянства, заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После сообщения о том, что фильм не будут показывать в программе новогоднего эфира «Первого канала», парламентарий заявил, что рад этому.

«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать «Иронию судьбы». Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства», — сказал Жириновский.

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