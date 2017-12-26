Калмыки вслед за ингушами потребовали от ТНТ извинений

Москва, , 07:46 — REGNUM Вслед за ингушами извинений от телеканала ТНТ захотели калмыки. С соответствующим письмом к руководству телеканала обратился заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев, сообщает РИА «Калмыкия».

В письме речь идет об эпизоде из сериала «Улица»: там герои шутят про буддийскую статуэтку. В диалоге молодые люди используют статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины. Они допускаются некорректные сравнения, переходя «на грани допустимого, оскверняя святыню», — говорится в письме.

По мнению Лиджиева, данная сцена оскверняет чувства верующих и тем самым нарушает действующее российское законодательство. Он обратился к руководству телеканала ТНТ с просьбой извиниться перед всеми верующими и удалить эпизод из сериала.

«В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — пишет Лиджиев.

Ранее ТНТ извинился за эпизод шоу Comedy Woman со сценкой о работе эскорт-агентства, вышедший в эфир 8 декабря. Екатерина Скулкина играла владелицу агентства, а Екатерина Варнава, Татьяна Морозова и Тамара Турава исполняли роли ее подчиненных.

Турава сыграла девушку с Кавказа, которая не смогла справиться с заданием и сопроводить делегацию из Сургута, побывавшую в Москве проездом. Эпизод сочли оскорбительным постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве и столичная ингушская община.

10 декабря они выразили свое недовольство и возмущение, и в тот же день на сайте компании Comedy Club Production, занимающейся производством Comedy Woman, появились извинения.

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