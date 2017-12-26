Реновация победила биткоин. Выбрано главное русское слово 2017 года

Москва, , 03:01 — REGNUM Главным русским словом 2017 года названа «реновация», сообщается на сайте «Год литературы».

«Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года — «реновация», — говорится в сообвщении.

ТОП-10:

Реновация. Биткоин. Хайп. Токсичный. Баттл. Допинг. Криптовалюта. Фейк. Безвиз. Домогательство/харассмент.

Уточняется, что в номинации «Протологизм» победили слова «домогант», «гоп-политика» и «зломенитый».

Отметим, что в совет входят писатели (Елена Черникова, Татьяна Щербина, Вячеслав Курицын, Владимир Шаров), лингвисты (Людмила Зубова, Наталья Фатеева, Светлана Друговейко-Должанская, Ольга Северская, Елена Шмелева).

Также в нем состоят журналисты и филологи (Андрей Архангельский, Ксения Туркова, Марина Королева), режиссер Владимир Мирзоев, филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий, философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарем совета является лингвист Яна Астахова.

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