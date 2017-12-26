Кадыров создал в Telegram спецаккаунт для обратной связи

Грозный, , 00:48 — REGNUM Специальный аккаунт для обеспечения обратной связи с подписчиками создал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, о чем он сообщил в своем канале в мессенджере.

«Мне неоднократно пересылали сообщения, и я сам некоторые читал у вас о том, что в Telegram есть один недостаток — невозможность обратной связи, — написал Кадыров. — Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать».

Он уточнил, что ему можно отправлять сообщения в «директ» в соцсети Mylistory, где он также создал аккаунт.

Напомним, 23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы. В Роскомнадзоре заявили, что потребуют от руководства Facebook и Instagram назвать причины блокировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джамбулат Умаров, министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации, заявил, что администрации этих социальных сетей просто удалили страницы Кадырова не из-за технических проблем.

«Не думаю, что тут технический сбой, это очередная попытка лишить Россию правдивого голоса, искренней гражданской позиции», — сказал Умаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне ответили на удаление аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook