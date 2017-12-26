Патриарх Кирилл посетит Молдавию и Приднестровье

Москва, , 00:28 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве президента Молдавии Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сам Додон сообщил по итогам встречи, что патриарх принял приглашение посетить Молдавию с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года.

В рамках поездки, по словам Додона, патриарх Кирилл планирует посетить также Гaгaузию и Приднестровье.

«Говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира. Это крайне важно именно сегодня, когда традиционные христианские ценности подвергаются девальвации. Подчеркнул, что Молдавия сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские ценности. Православная церковь — наиболее авторитетный институт молдавского общества», — отметил президент Молдавии.