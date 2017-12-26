Студенты требуют остановить гонения на защитников Тимирязевки

Москва, , 00:20 — REGNUM Ряд одиночных пикетов с протестом против увольнения сотрудников РГАУ-МСХА им. Тимирязева провели студенты сельхозакадемии. «Неугодных» новому руководству сотрудников объединяет участие в протестах против застройки земель академии в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикетирующие утверждают, что действия и.о. ректора с начала 2017 года Галины Золиной ведут к развалу Академии. Золина довела до увольнения множество сотрудников ВУЗа, причем активисты убеждены, что увольняют прежде всего протестовавших против застройки.

«Недавно уволился один их активных противников застройки полей бывший начальник полевой опытной станции Егор Березовский. Вскоре заканчивается трудовой договор у другого активного противника строительства на полях, преподавателя академии Геннадия Карлова. По его словам, руководство академии уже дало ему понять, что это соглашение продлено не будет. Что же касается Соловьева, как мне рассказал профессор в личной беседе, сегодня его могут уволить, так как в отношении него вынесут третий выговор», — пишет активист пикета в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пикетировавших, 25 декабря на ученом совете поставят вопрос об увольнении декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Поводом к отстранению от должности служат три выговора, вынесенные профессору Соловьёву за полмесяца, включая выговор за участие в заседании комитета Госдумы в рабочее время. Выговор был вынесен несмотря на персональное приглашение, высланное Госдумой Соловьёву.

Перед заседанием ученого совета стало известно, что Соловьёва увезли на скорой в 50-ю больницу Москвы в предынфарктном состоянии. После заседания совета его участники сообщили в личной беседе с корреспондентом, что вопрос об увольнении Соловьёва не рассматривался.

Напомним, 4 марта 2016 года на заседании Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, «сочла целесообразным» предложение Федерального фонда содействия жилищному строительству о передаче этому фонду 101 гектар из земель «Тимирязевки» в столице.

В правительстве утверждали, что сельхозакадемия неэффективно использует свою землю. Передача земель под застройку вызвала протест студентов, академиков, общественников и депутатов. 14 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин на прямой линии распорядился оставить вуз в покое.

22 декабря 2016 ушел в отставку ректор РГАУ-МСХА Вячеслав Лукомец, занимавший неоднозначную позицию по поводу застройки. 28 декабря 2016 министр сельского хозяйства Александр Ткачёв назначил и.о. ректора своего прежнего заместителя Галину Золину, не имеющую ученой степени.

9 ноября 2017 года бывший начальник управления протокольных мероприятий и аттестации кадров Ольга Тарасенкова заявила, что Золина за неполный год управления вузом довела более 150 сотрудников до увольнения резким сокращением зарплаты на 60−80%.

«Обычно она состоит из минимального оклада и надбавки за интенсивность работы. Теперь надбавки снимают, и человек в конце месяца получает 8−9 тыс. руб. А тем, кого привела с собой ректор, выписывают надбавки по 100 тыс. При этом многие из них не имеют отношения к сельскому хозяйству», — заявила «Коммерсанту» Тарасенкова.

В ноябре-декабре сотрудники вуза дважды попытались устроить митинг против политики и.о. ректора, сначала на территории, а потом рядом с территорией Тимирязевки. Однако ни руководство академии, ни префектура округа не согласовали митингов на месте заявки.