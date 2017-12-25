Матвиенко объявила благодарность главе Саранска Тултаеву

Саранск, , 23:32 — REGNUM В Москве подвели итоги VIII Всероссийского конкурса городов, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. По итогам конкурса благодарность спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко была объявлена главе Саранска Петру Тултаеву, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Мордовии.

В 2017 году в конкурсе городов приняли участие 293 населенных пункта — на 117 больше, чем в прошлом году. По предложению Совета Федерации, в него была включена новая категория участников — сельские поселения. Они проявили высокую активность, заняв второе место по числу поданных заявок — 71, уступив только городам с населением от 20 до 100 тыс. человек.

За вклад в развитие местного самоуправления, активную работу по реализации социально значимых проектов были награждены Благодарностью председателя Совета Федерации главы Архангельска, Мурманска, Саранска, Сызрани, Ступино, Уфы. Вручила награду вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Мы надеемся, что это десятилетие станет временем еще более активного и крепкого взаимодействия муниципалитетов, общественных организаций и жителей на благо детей, а 2018 год будет годом роста и развития. Все, что сделано вами, — это хороший фундамент для будущих свершений, для развития действующих и реализации новых проектов», — отметила Карелова.

В свою очередь Петр Тултаев выразил свое мнение:

«Город по-настоящему счастлив, когда счастлива и благополучна каждая живущая в нем семья. Город тогда строит планы на светлое, счастливое будущее, когда может проецировать эти планы на каждого ребенка, на каждого родителя. Сделать все возможное, чтобы эти планы осуществились — наша главная задача, наша общая цель, ради которой стоит работать».