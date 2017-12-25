Основателю WikiLeaks вернули аккаунт в Twitter

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Аккаунт основателя разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Twitter возобновил работу после того, как оказался недоступным утром 25 декабря.

Ранее сегодня пользователи сети при заходе на страницу Ассанжа вместо сообщений в микроблоге видели уведомление: «К сожалению, такой страницы нет».

Издание International Business Times сообщало, что аккаунт основателя WikiLeaks мог быть заблокирован службой техподдержки Twitter. Между тем, некоторые пользователи предположили, что Ассанж удалил свою страницу самостоятельно.

В настоящее время микроблог Джулиана Ассанжа вновь доступен, и в нём появилась новая запись. При этом ситуацию с отключением страницы Ассанж никак не прокомментировал.

Каких-либо комментариев от администрации сервиса также не поступало.

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