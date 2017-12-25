Назарбаев поблагодарил местные власти за переименование улицы Фурманова

Астана, , 20:48 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил власти Алма-Аты за переименование улицы советского революционера Дмитрия Фурманова в улицу Назарбаева и призвал больше этого не делать, сообщает 25 декабря Zakon.kz.

Глава республики прокомментировал переименование и сказал, что это была инициатива местных властей.

«Ну, назвали. Хорошо, хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алма-Ата — всё же родной город. То есть спасибо за всё, но не надо этого делать», — сказал Назарбаев.

Он призвал всех казахов отказаться от переименования улиц его именем. По мнению президента Казахстана, в истории нужно оставаться делами, а не памятниками.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября масалихат Алма-Аты принял решение о переименовании улицы Фурманова в улицу Назарбаева. Аким города Бауыржан Байбек заявил, что благодаря Назарбаеву Алма-Ата стала крупнейшим городом Средней Азии, и центральную улицу нужно назвать его именем.

Напомним, Дмитрий Фурманов (1891—1926) — советский писатель и революционер. С августа 1919 по сентябрь 1920 года был начальником политического управления Туркестанского фронта. С 12 по 19 июня 1920 года сыграл ключевую роль в подавлении восстания в гарнизоне города Верного (Алма-Ата).

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