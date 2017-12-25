В Киргизии вспыхнул скандал вокруг фото журналиста в форме офицера СС

Бишкек, , 20:11 — REGNUM Опубликованные в Facebook фотографии с новогоднего корпоратива Общественной телерадиокорпорации Киргизии, на которых телеведущий Канат Абазбеков был запечатлен в мундире войск СС, вызвали сегодня, 25 декабря, громкий скандал, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудник и руководство ОТРК подверглись резкой критике со стороны возмущенных пользователей социальной сети, обвинивших их в пропаганде нацизма и неуважении к памяти погибших в Великой Отечественной.

На фото диктор программы новостей главного государственного телеканала Киргизии Канат Абазбеков был сфотографирован в форме офицера СС (с набором нацистской атрибутики) в компании с радостными коллегами.

После того как скандал начал набирать обороты, участники корпоратива начали удалять фотографии с мероприятия, а генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков сообщил о том, что «Абазбекова попросили сыграть в небольшом юмористическом номере негативного героя — офицера фашистской армии».

«Форму он надел только для этого номера, во время которого с ним и сфотографировались. Все остальное время он был в выходной одежде. Это тоже самое, если бы в съемочной площадке, где снимают фильм про войну, сфотографировать актера в немецкой форме и облить его грязью. И Канат, и все сотрудники ОТРК прекрасно знают историю и помнят, с какой кровью доставали победу наши деды!», — пояснил медиаменеджер.

Сам телеведущий Канат Абазбеков также подчеркнул, что надел мундир фашиста сугубо для участия в новогодней корпоративной театральной постановке «Добро всегда побеждает зло! Мы за мир», в которой ему, «по воле судьбы», досталась роль отрицательного персонажа — офицера-нациста.

«По сценарию советский солдат в знак «мира и добра» расстреляет меня! В самом начале сценки я снимаю повязку со свастикой, выбрасываю на землю и топчу! Надеюсь, что вы сохраните рассудок и не будете поддаваться на провокации недоброжелательных людей», — отметил Карыпбеков и добавил, что его дед участвовал в Великой Отечественной войне, а он лишь хотел показать, что нацизм — это зло.

Имя автора сценария осталось неизвестным.

Отметим, что одновременно с этим в Киргизии разгорелся еще один скандал — поводом для которого послужило то, что одна из участниц выставки собак «Dog's Fashion Show — 2018», недавно прошедшей в Бишкеке, надела на своего питомца киргизский национальный головной убор — калпак.

Возмущенные пренебрежительным отношением к «одному из символов киргизского народа» пользователи социальных сетей потребовали наказать владелицу собаки и устроителей шоу. Наиболее агрессивно настроенные призывали к расправе над собачницей.

Также стало известно, что киргизстанский кинорежиссер Ырысбек Жабиров направил в правоохранительные органы Киргизии открытое обращение с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов показа собачьей моды и хозяйки собаки в калпаке — «за оскорбление национальных чувств киргизов».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, во время Великой отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли.

За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 22 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и 74 были удостоены звания Героя Советского Союза.

В Киргизской Республике сейчас проживают 415 участников и 173 инвалида Великой Отечественной войны, а также 27 блокадников Ленинграда и 25 человек, имеющих статус несовершеннолетних узников концлагерей.