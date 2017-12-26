Анна Кумицкая, Марина Каширская, , 05:42 — REGNUM

Воронежский приют для бездомных животных «Дора» работает уже 23 года. Сейчас здесь живут, по словам волонтеров, около 700 собак. Несмотря на то, что приют переполнен и новых собак не принимает, каждую неделю сюда привозят или подкидывают десятки животных. Приют работает только на собранные воронежцами средства. И хотя муниципального приюта для бездомных животных в городе нет, мэрия Воронежа всеми силами пытается усложнить работу создателей и активистов «Доры». На этот раз власти собираются снести подсобное помещение, в котором хранится еда для собак.

Приют «Дора» был создан воронежцем Юрием Шамариным в 1994 году. Собаки стали жить прямо во дворе его дома на улице Добролюбова. Сначала — 10—20 животных, а позже их количество выросло до нескольких сотен. Из-за этого пришлось самовольно увеличить двор частного дома — огородить его, захватив, как признает сам общественник, незаконно, государственную территорию. Во дворе обустроены вольеры, но большинство животных свободно гуляют по территории — кроме «новеньких», которые могут проявлять агрессию к человеку или к сородичам. Таких собак, по словам Шамарина, в приюте всего две. Всё это, конечно, не очень нравится соседям «Доры» — жить приходится под лай собак, который слышен не только в частном секторе, но и в ближайших многоэтажках.

Сам хозяин приюта ухаживает за подопечными не в одиночку: кормить и развлекать собак, а также убирать за ними помогают добровольцы. Несколько человек работают в приюте за зарплату — целый день варят еду собакам, разносят ее и чистят вольеры. Без этих людей Юрий Шамарин бы не справился, как признается сам зоозащитник.

«У нас есть хорошие волонтеры, которые занимаются этим долго. Я тоже бывший автослесарь, мы не сразу всему научились. Но теперь мы отсаживаем добрых к добрым, шустрых к шустрым — и всё это идет. А нашим чиновникам, которые институты закончили, с нами бы присесть за круглый стол, посоветоваться, с чего начинать. И всё было бы нормально», — считает Шамарин.

Некоторые животные находят новых хозяев и покидают приют, но «поступающих» — гораздо больше. Люди неохотно берут домой питомцев «со сложной судьбой», особенно учитывая, что многим из них требуется особый уход из-за физических или психологических травм, нанесенных людьми. Однако некоторым бездомным обитателям приюта везет: если новый хозяин умеет обращаться с собаками, не вызывает подозрений и готов иногда показывать кураторам условия жизни питомца, у него есть все шансы «усыновить» приютскую собаку. Больший ажиотаж вызывают, конечно, породистые животные — брошенных или по стечению обстоятельств (например, из-за смерти владельца) оставшихся без крыши над головой породистых псов забирают охотнее. Однако и чистая порода не гарантирует того, что собака повторно не вернется в приют — иногда новые хозяева просто не уживаются с питомцем. Характеры собак, о которых охотно рассказывает Юрий Шамарин — это не метафора, и порой люди недооценивают свои возможности, выбирая «сложную» собаку.

Подкидывают к дверям «Доры» и уличных щенков, и больных животных. Некоторых находят волонтеры. Бывают и совсем страшные находки: умирающие от яда или уже погибшие собаки, съевшие приманку «догхантеров». Шамарин считает, что ни один такой случай нельзя оставлять без внимания, потому что никакие законы о жестоком обращении с животными не начнут работать, пока о преступлениях не начнут заявлять в правоохранительные органы.

«Не будет ничего у нас, иллюзиями только живем. Вот живет город тем, что где-то травят, где-то собаки сами умирают. Мне приносят, подбрасывают по семь-восемь щенков, недавно 13 щенков подбросили: не думают люди, что здесь тяжело. Вот сейчас Новый год, все думают о подарках, но никто не думает, что здесь животным тоже нужна еда. Они глазенками хлопают, смотрят. Им что нужно? Покушать, чтобы посытней, и кров какой-то от снега, от дождя. Им много не надо».

Хотя, когда собак собирается несколько сотен, оказывается, что на самом деле требуется им довольно много — по крайне мере, если речь идет о продовольствии. В отдельном сарае расположилась приютская кухня, заставленная огромными кастрюлями. По словам Юрия Шамарина, чтобы накормить всех обитателей «Доры», в течение дня работникам приюта приходится варить до полутора тонн каши.

Приют по факту работает незаконно — размещать такие объекты в частном секторе нельзя. Не добавляет законности и самовольный захват территории. Чиновники не раз пытались уничтожить забор. К примеру, в 2014 году департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области направил официальное уведомление о том, что забор вокруг приюта необходимо демонтировать. Делать этого общественник не стал, да и чиновники не решились — ведь в этом случае все животные хлынут на улицы города.

«Конечно, я захватил госсобственность. Но не для личной наживы. Вообще-то собаки — дело города, они должны заниматься этой проблемой. Я и думал, вот начну, а потом до чиновников дойдет, что нужно заниматься, и вместе сообща будем делать. Но…» — рассказывает Юрий Шамарин.

В том же 2014 году власти предлагали Юрию Шамарину участок земли, где можно разместить животных. Но на участке не было никаких строений, никаких коммуникаций и инфраструктуры. Денег на строительство новых вольеров и подсобных помещений у общественника не оказалось, поэтому предложение так и осталось предложением.

Теперь дело касается небольшого подсобного помещения, которое появилось около дома Юрия Шамарина примерно год назад. Оно используется для хранения еды для животных, сейчас там же живет недавно ощенившаяся собака и ее семеро щенят. Месяц назад управа Железнодорожного района города Воронежа уведомила Юрия Шамарина о необходимости демонтировать самовольно установленное временное сооружение.

«В случае неисполнения в добровольном порядке, временное сооружение будет демонтировано 25.12.2017 в 10:00 в принудительном порядке силами управы Железнодорожного района городского округа город Воронеж с последующим взысканием расходов с Вас», — говорилось в уведомлении.

По данным юристов, управа Железнодорожного района сделала всё по правилам. К примеру, было подписано постановление о сносе сооружения, уведомление прислали в срок. Правда, в назначенное время 25 декабря никто, кроме активистов, поддерживающих «Дору», к дому Шамарина не подъехал. Однако шансов, что подсобное помещение останется на месте, по оценкам юристов, крайне мало. Теперь активисты будут пытаться опротестовать постановление в суде. Единственный шанс отменить его — доказать, что при сносе постройки пострадает забор, а тогда животные выбегут на улицу. Между тем, по словам Юрия Шамарина, никакого решения проблемы со стороны администрации Воронежа нет.

«Администрация просто не хочет. Нужно, чтобы кто-то курировал эту проблему. Пусть это будет некоммерческая организация, но этим должны заниматься люди, которые в этом соображают и кто любит, — говорит общественник. — Надо идти последовательно: регистрировать всех собак, помогать со стерилизацией и кастрацией. Тогда собака не ощенится, и щенков не выкинут на улицу. Иначе как убивали собак, так и будут убивать. Сейчас породистых собак — алабаев, хаски — просто даром отдают. Собак очень много, такого не должно быть».

Проблема стерилизации бездомных животных в Воронеже поднималась чиновниками неоднократно, но интерес к этому вопросу в последние годы низок из-за отсутствия нужного количества бюджетных средств. Например, в 2016 году, когда мэрия «активно» начала решать эту проблему, специалисты управления экологии отчитались о стерилизации около 200 бездомных собак, еще более 300 животных в том году усыпили — в том числе и из-за карантина по бешенству. При этом только официальная статистика говорит о том, что число уличных животных в Воронеже исчисляется тысячами, а не сотнями, — и значит, такие темпы стерилизации не могут снизить популяцию бездомных зверей.

«На тормозах» спустили и решение о строительстве муниципального приюта, проект которого должны были разработать в Воронеже в 2017 году.

«Место для приюта искали два года… Был круглый стол в городской думе, были депутаты, чиновники из разных структур, всех выслушали, все показали свое красноречие, а толку — ничего. Оказывается, теперь нет денег на строительство, а то кричали: деньги выделяем. И на этом всё остановилось», — рассказывает Шамарин.

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Сначала предполагалось, что муниципальный приют появится в Советском районе на улице Холмистой, однако позже выбрали другой участок — из-за сопротивления жильцов микрорайона, которые не хотели видеть рядом со своими домами приют для бродячих собак. Новым местом выбрали улицу Балашовскую — приют должен появиться рядом с Левобережными очистными сооружениями. Теперь строить его обещают с середины 2018 года, однако основатель «Доры» считает, что проблему бездомных животных это не решит, а только приведет к массовому истреблению.

«250 собак? Это знаете сколько? Сейчас два-три месяца — и он (приют) будет заполнен. И начнут их массово истреблять. Начнут находить среди них агрессивных, усыплять. Вот вы зашли, у меня много агрессивных? Я только двух собак отсадил. Один был с агрессией, потому что он семь лет жил в вольере, им просто не занимались. Но это не собака виновата, а люди. Сейчас мы с ним сюсюкаемся, и он уже потихонечку, день за днем, всё лучше и лучше. Еще один на некоторых собак кидается, потому что, хозяин, видимо, его натравливал на собак. Да, он «тяжелый». Но всегда надо шанс давать. Людям-то дают шанс, почему бы животным не дать? И он социализируется, и будет вместе с другими бегать», — рассказывает Юрий Шамарин.

И его опасения не беспочвенны. В Воронеже уже были случаи, когда подрядчики, занимающиеся отловом и стерилизацией животных, сталкивались с противоправными требованиями чиновников. Чтобы быстрее избавить свои районы от бродячих собак, чиновники предлагали перепоручить «заботу» о них фирмам, занимающимся отстрелом.

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