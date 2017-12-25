Патриарх Кирилл ожидает обмена пленными в Донбассе на уровне «всех на всех»

Москва, , 19:35 — REGNUM Украина и власти Луганской и Донецкой народных республик проведут 27 декабря обмен пленными, сообщил 25 декабря журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава Русской Православной церкви заявил о согласовании условий такого обмена в столичном Даниловом монастыре. Напомним, решение о таком обмене было принято при посредничестве и активном участии патриарха Кирилла.

Посредничество патриарха Московского и всея Руси привело к переговорам по этому вопросу между лидерами ЛНР, ДНР и политического движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

Обмен 306 человек, которые были задержаны властями Украины по подозрению в причастности к ополчению Донбасса и 74 военнослужащих ВСУ, взятых в плен бойцами ЛНР и ДНР, должен состояться в канун Нового года и православного Рождества после длительного перерыва этого процесса.

Предстоятель Русской православной церкви всвязи с этим выразил надежду, что обмен пленными, который начнется 27 декабря, дойдет до обмена по принципу «все на всех», зафиксированному в Минских соглашениях.

«Потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — цитирует патриарха Кирилла телеканал «ТВ Центр».

Напомним, процесс обмена пленными в зоне вооруженного конфликта в Донбассе был активизирован после встречи Владимира Путина с Виктором Медведчуком, организованной при непосредственном участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обмен пленными регулярно срывался властями Украины, постоянно менявшими условия такого обмена.

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