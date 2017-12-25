В Киржаче установили мемориальную доску худруку ансамбля Александрова

Киржач, Владимирская область, , 19:37 — REGNUM В Крижаче Владимирской области на здании школы искусств установлена мемориальная доска художественному руководителю ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерию Халилову, сообщили 25 декабря в пресс-службе министерства культуры России.

Мероприятие приурочено к годовщине авиакатастрофы 25 декабря 2016 года, в результате которой погибли 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля имени Александрова.

Народный артист России Валерий Халилов похоронен в Киржачксом районе.

Почтить память артисты пришли друзья и коллеги, в том числе бывший первый заместитель глав Минобороны генерал армии Александр Белоусов и начальник Центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин.

Директор детской школы искусств сказала, что имя народного артиста Валерия Халилова школе было присвоено в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи над Черным морем потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека. Артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые находились на борту самолета, должны были выступить перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту также находись сотрудники ряда российских СМИ и общественных организаций гуманитарного характера.

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