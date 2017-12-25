Вторник, 26 Декабря 2017 года
05:42:56 МСК

В Киржаче установили мемориальную доску худруку ансамбля Александрова

Общество

Народный артист России Валерий Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем

Киржач, Владимирская область, 25 декабря 2017, 19:37 — REGNUM  В Крижаче Владимирской области на здании школы искусств установлена мемориальная доска художественному руководителю ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерию Халилову, сообщили 25 декабря в пресс-службе министерства культуры России.

Мероприятие приурочено к годовщине авиакатастрофы 25 декабря 2016 года, в результате которой погибли 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля имени Александрова.

Народный артист России Валерий Халилов похоронен в Киржачксом районе.

Почтить память артисты пришли друзья и коллеги, в том числе бывший первый заместитель глав Минобороны генерал армии Александр Белоусов и начальник Центрального военного оркестра Минобороны России Сергей Дурыгин.

Директор детской школы искусств сказала, что имя народного артиста Валерия Халилова школе было присвоено в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи над Черным морем потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека. Артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые находились на борту самолета, должны были выступить перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту также находись сотрудники ряда российских СМИ и общественных организаций гуманитарного характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Год после трагедии: в Сочи вспомнили жертв катастрофы ТУ-154 Минобороны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить