Под Владимиром открыли мемориальную доску дирижёру Валерию Халилову

Киржач, Владимирская область, , 19:02 — REGNUM В здании школы искусство в городе Киржаче Владимирской области открыли мемориальную доску бывшему художественному руководителю Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народному артисту России Валерию Халилову. Об этом 25 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры России.

Мероприятие было приурочено к годовщине крушения самолёта Ту-154 Минобороны России над Чёрным морем 25 декабря 2016 года. Валерий Халилов оказался в числе 92 погибших в результате авиакатастрофы.

Инициатива об установке памятной доски поступила от властей Киржачского района, где похоронен дирижёр. Почтить память народного артиста прибыли его коллеги и товарищи. В церемонии также приняли участие начальник Центрального военного оркестра Минобороны Сергей Дурыгин, бывший первый замминистра обороны России Александр Белоусов и другие.

В апреле 2017 года, напомним, школе искусств в Киржаче было присвоено имя Валерия Халилова.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, потерпел крушение 25 декабря 2016 года вскоре после взлёта из аэропорта «Адлер» в Сочи.

На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе 65 участников Ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова. Также в самолёте находились журналисты трёх российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В результате авиакатастрофы никто не вышил.

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