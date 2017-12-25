Трагедия у «Славянского бульвара» — недосмотр московских властей?

Москва, , 18:30 — REGNUM Московским властям необходимо обратить пристальное внимание на вопрос безопасности остановок, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия»). Комментируя трагедию, произошедшую возле метро «Славянский бульвар» 25 декабря, он отметил, что в целом политика государства ведёт к тому, чтобы горожане больше пользовались общественным транспортом, однако власти не создают условия для безопасного пользования им.

«Можно начинать перечислять трагедии, начиная с сентября 2012 года, когда на Минской улице трагедия унесла 11 жизней. За границей обращал внимание на то, как обустроены подобного рода автобусные остановки на оживлённых магистралях, где большая скорость или на маленьких улочках. Например, в Израиле перед автобусной остановкой в нескольких метрах стоят бетонные большие цветники, как у нас перед посольством США, только поменьше. В Турции перед такими остановками устроены просто ограждения, исключается всякая возможность даже непреднамеренного выезда на автобусную остановку», — подчеркнул он.

Он отметил, что государство старается приучить людей пользоваться общественным транспортом, в частности, создаёт для этого платные парковки. При этом требования к безопасности до сих пор не пересмотрены, и продолжают происходить резонансные случаи, когда гибнет большое количество людей.

«Я писал Собянину пару лет назад после подобного случая, что необходимо уделить внимание безопасности остановок, если надо поменять требования или посмотреть, чего не хватает, давайте менять эти требования, стандарты. Если мы людей платными парковками стараемся загнать в общественный транспорт, давайте создавать для этого самые безопасные условия. К сожалению, на то обращение, которое было написано, последовал ответ от Ликсутова, что в общем-то это всё может создать только дополнительные сложности для граждан, им будет неудобно пользоваться, заходить-выходить из автобуса, нечего нам такие нормы предлагать. К сожалению, это демонстрирует отношение московской власти», — подчеркнул депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пострадавшим и родственникам погибших пешеходов на станции метро «Славянский бульвар» в Москве положены страховые выплаты по ОСАГО.

Пострадавшие в ДТП на Славянском бульваре получат выплаты по ОСАГО

Читайте развитие сюжета: Правительство Москвы поможет с похоронами семьям жертв трагедии с автобусом