В России могут ввести маркировку медизделий

Москва, , 04:24 — REGNUM В Госдуме предложили ввести маркировку медицинских изделий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума принимает законопроект о маркировке лекарств. Эксперты опасаются, что введение маркировки удорожит лекарственные препараты.

«Это маркировка подобным же образом медицинских изделий. Это тоже весьма важный пласт», — сказал депутат Алексей Куринный.

Депутат обратил внимание на то, что медизделия пока оказались за рамками норм, при этом они также являются важным условием для того, чтобы пациенты получали качественное лечение.

«Когда мы внутрь организма человека вставляем штифт, выточенный где-то в гараже, еще раз повторяю, из некачественных материалов, из не того состава стали, а потом получаем соответствующие осложнения, требующие лечения, а иногда и, к сожалению, больной и с жизнью может расстаться по этой причине, это, я думаю, заслуживает того, чтобы в максимально короткие сроки мы с вами приняли и соответствующее решение о маркировке медицинских изделий, в первую очередь имплантируемых, конечно, в тело человека, а потом всех остальных», — предложил парламентарий.