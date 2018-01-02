В России могут снова появиться медвытрезвители

Москва, , 05:22 — REGNUM В Госдуме выступили в поддержку возрождения системы медицинских вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил о необходимости возрождения медицинских вытрезвителей, чтобы создавать «человеческие условия» для иностранных болельщиков.

«На самом деле: почему вице-премьер Мутко заявляет, что они пригодятся для иностранных болельщиков во время ЧМ по футболу — неужели у нас пьют только иностранные болельщики?» — рассуждает депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

По статистике за 2016 год, в России одной только легальной водки выпито 966 млн литров.

«Есть же еще вино, пиво — и все это остальное, что горит, вплоть до пресловутого «Боярышника». Значительная часть криминальной статистики — это все тот же алкоголь. Так неужели же нам не нужно место, куда можно определить пьяного, чтобы он смог прийти в себя? Не бросался на врачей, не замерзал в сугробе, не бился о решетку в полиции», — рассуждает парламентарий.

Конечно, указал депутат, вытрезвитель не должен быть тюрьмой — это именно и прежде всего медицинское учреждение, где человеку помогают, а не наказывают его.

«С этой мыслью систему вытрезвителей и нужно возрождать, с чем согласны и врачи-наркологи. Все остальные моменты можно продумать дополнительно: и сколько будет стоить пребывание в вытрезвителе, и как обеспечить в нем врачебную тайну. Но понятно, что такие учреждения у нас необходимы: людей нужно беречь, и это — один из эффективных способов», — заключил Тумусов.

В 2011 году в России были закрыты все 545 медвытрезвителей, в которых ежегодно «обслуживались» более 2,5 млн граждан.