Дебошир с канистрой бензина: челябинец забаррикадировался возле гордумы

Челябинск, , 16:23 — REGNUM В Челябинске днём 25 декабря местный житель требовал встречи с чиновниками. Он забаррикадировался в своём автомобиле возле здания городской думы и администрации города, в салоне с ним была канистра бензина, пишут местные СМИ.

На стёклах автомобиля были листовки с надписями «Мне не нужны европейские и другие суды, я живу в России», «Требую соблюдения закона судьями» и т.д. Водитель требовал встречи с властями. Он вёл себя неадекватно, выкрикивал угрозы.

Силовики оцепили машину. А затем к мужчине вышел председатель городской думы Станислав Мошаров. Во время разговора накал напряжения спал и затем гражданин мирно уехал.

На что именно пытался обратить внимание данный гражданин, неизвестно. Впрочем, как следует из фотографий, опубликованных изданием «Уралинформбюро», уже несколько лет он пытается найти правду в судах. Но суды не встали на его сторону. Из-за тяжбы и ареста счетов гражданин оказался в тяжёлой жизненной ситуации.

Возможно, что автотеррорист» в ближайшие дни явится к Мошарову на приём и вместе они попытаются найти выход из положения, в каком оказался мужчина.