Жириновский ждет позорной статистики о пытках животных

Москва, , 02:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на опасности применения уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума приняла закон, согласно которому наказание следует «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий». Согласно закону, повышенная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет устанавливается, если такое деяние совершено: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете; в отношении нескольких животных.

«Через пять лет будет позорная статистика», — уверен Жириновский.

Проблема связана с реализацией новых норм в деревне, полагает он.

«Все что хочешь делай в деревне, но не тронь ни дикого кабана, ни собаку, ни птичку. Представьте ситуацию в деревню: в одном дворе есть собака, в другом нет. Она подходит к тому двору, где нет, ее будут отгонять, ударят палкой, а потом жалоба участковому — вот, издеваются над животным. Сколько мы жалоб породим этим самым, а тем более вводим уголовное наказание до пяти лет», — говорит депутат.

По мнению парламентария, «надо было ограничиться штрафом или домашним арестом».

"Но на пять лет лишать свободы — максимальная статья — чудовищно. Мы поломаем судьбу других людей», — обеспокоен он.