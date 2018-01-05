Миллионы граждан РФ «не дождутся обещанного ремонта»

Москва, , 00:13 — REGNUM Десятки миллионов граждан РФ не дождутся давно обещанного и крайне необходимого капитального ремонта своих домов, муниципалитеты сэкономят около 300 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Госдума приняла закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, которым его проведение требовалось еще до приватизации. Теперь обязанность проводить такой ремонт будет возлагаться на местные власти лишь при наличии документа о необходимости такого ремонта, изданного до приватизации первой квартиры в доме. Закон был направлен на реализацию постановления КС, однако, по мнению оппозиции, предусмотренный документом механизм исполнения обязательств по капремонту значительно сужает или даже ликвидирует обязательства государства перед гражданами по проведению капремонта многоквартирных домов.

Куринный напомнил, что, основываясь на нормах действующего законодательства, тысячи граждан в судебном порядке обязали местные власти произвести не проведенный вовремя (на момент приватизации жилого помещения) капитальный ремонт за счет бюджетных средств.

По данным Минстроя РФ на 1 июня 2017 года, сумма необходимых средств для выполнения таких решений судов по России составила около 60 млрд рублей.

Парламентарий возмущен сужением окна возможностей. Так, согласно принятым нормам, капитальный ремонт за счет бюджета положен только «в случае, если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был».

Анализ показал, что «в подавляющем большинстве муниципальных образований страны таких планов никогда не было, а там, где они были (менее 10%) в него включались не все нуждающиеся в капитальном ремонте дома, а лишь те, на которые находились деньги», указал Куринный.

«И самое главное, даже существовавшие перспективные планы уже давно уничтожены, ввиду истечения сроков хранения. И даже там, где они чудесным образом еще сохранились, будьте уверены, они будут в ближайшее время уничтожены или потеряны местными властями из-за того, что исполнять положения закона предлагается за счет скудных муниципальных бюджетов», — отметил он.

Согласно принятому закону, «если вашего дома нет в перспективном плане на начало девяностых годов прошлого века — нет и права ремонт».

"Итог — десятки миллионов наших граждан так и не дождутся давно обещанного и крайне необходимого капитального ремонта своих домов. Муниципалитеты сэкономят около 300 млрд рублей. В общем как было со вкладами в лихие девяностые годы — государство вам все простило», — возмущен он.