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В ГД предложили госпрограмму поддержки традиционной медицины народов России

Общество

Как в Китае

Москва, 4 января 2018, 01:10 — REGNUM  В Госдуме предложили разработать государственную программу поддержки традиционной медицины народов России по аналогии с поддержкой китайской медицины в КНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

В последние годы в Российской Федерации очень широкое распространение получают китайская и другие виды традиционной народной медицины, отметил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), указав на то, что «даже со стороны Китайской Народной Республики существуют и финансируются государственные программы по распространению китайской традиционной медицины у нас в Российской Федерации».

По мнению парламентария, всё полезное для людей должно естественно реализовываться, однако, полагает он, исконное не должно забываться.

«Имею в виду, у народов Российской Федерации, у русских, бурятов, калмыков, якутов есть и испокон веков применялись народные методы традиционной медицины. Хотелось бы их сохранить и даже развивать. Поэтому предлагается разработать и реализовать государственную программу в поддержку традиционной народной медицины народов Российской Федерации», — предложил Тумусов.

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Медицина

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