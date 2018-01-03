Минздраву предлагают передать контроль за продуктами, водой и воздухом

Москва, , 00:09 — REGNUM В Госдуме предлагают передать в ведение Минздрава контроль за качеством продуктов, воды и воздуха, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Считаю необходимым передавать в ведение Министерства здравоохранения, наверное, контроль и над продуктами питания, и над водой, и над тем, чем мы дышим, потому что все эти факторы так или иначе влияют на наше здоровье», — заявил депутат Госдумы Сергей Фургал (ЛДПР).

Парламентарий видит все проблемы отечественного здравоохранения в том, что в 90-х годах система здравоохранения была разрушена, а новую не построили, точнее построили только фрагментарно.

«Поэтому с нашей точки зрения, если мы хотим действительно выполнить Конституцию, а в Конституции написано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатную доступную и качественную медицинскую помощь, нам необходимо вернуться к системе двойного финансирования», — полагает он.

При этом, по мнению Фургала, «ни в коем случае, конечно, от ОМС отказываться нельзя», но и «бюджетное финансирование или федеральное финансирование здравоохранения было бы полезно».