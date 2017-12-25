Папа Римский призвал сделать мир более человечным

Ватикан, , 16:16 — REGNUM Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским обращением «Миру и граду», призвав сделать мир более человечным, сообщает 25 декабря Corriere della Serra.

По данным издания, Франциск с балкона собора святого Петра в Ватикане призвал верующих сделать мир «более достойным для детей сегодняшнего и завтрашнего дня».

Кроме того, понтифик говорил также о ситуации в проблемных регионах и о необходимости восстановления в них мира. Франциск также напомнил о детях Ближнего Востока, которые «продолжают страдать от напряженности между израилетянами и палестинцами».

«Сегодня, когда ветер войны дует по миру и продолжается человеческая, социальная и экологическая деградация, Рождество взывает к нам увидеть младенца Христа в лицах детей», — обратился к верующим Папа Римский.

Напомним, католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова 25 декабря по григорианскому календарю. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 1,2 млрд католиков в более 100 странах мира.

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